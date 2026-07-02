Universitario estaría aprovechando la lentitud, para fichar de Sporting Cristal. Quitándole un refuerzo, pensando en el Torneo Clausura 2026.

Francisco Arancibia podría protagonizar el gran golpe del mercado de pases en la Liga 1. El extremo chileno, que estaba en el radar de Sporting Cristal, dio un giro inesperado tras ser ofrecido formalmente a Universitario de Deportes.

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La directiva crema analiza de cerca esta opción para reforzar su ataque de cara al Torneo Clausura 2026. Los merengues buscan aprovechar la pasividad de su clásico rival para asegurar un fichaje de primer nivel.

Universitario podría reforzarse con Francisco Arancibia. (Foto: X).

Universitario se adelanta a Sporting Cristal

El atacante milita actualmente en Deportivo Garcilaso, donde tiene contrato firmado hasta finales de año. Sin embargo, su salida de la ciudad del Cusco no representaría un problema financiero para la U.

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Según reveló el periodista Enrique Vega, el futbolista extranjero cuenta con una cláusula de salida de bajo costo. Esto convierte su traspaso en una operación sumamente accesible para el presupuesto de Universitario.

“Francisco Arancibia fue acercado a Universitario de Deportes. El chileno cuenta con una cláusula de salida de bajo costo. Ojo, fue acercado. Actualmente, no hay nada avanzado”, detalló el comunicador.

Sporting Cristal lo estaría perdiendo

Aunque Sporting Cristal parecía llevar la ventaja inicial por el jugador, la lentitud en sus negociaciones congeló el interés. Ahora, el destino del extremo chileno está en manos del equipo de Ate.

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Las próximas horas serán claves para conocer si el club crema decide activar la cláusula económica. De concretarse, Universitario le arrebataría una pieza fundamental a uno de sus rivales directos en la lucha por el título.

DATOS CLAVE

Francisco Arancibia fue ofrecido a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026.

Deportivo Garcilaso es el club actual del futbolista, con contrato hasta fin de año.

La cláusula de bajo costo facilitaría su traspaso, según reveló el periodista Enrique Vega.