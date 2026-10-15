Alianza Lima tendría en la mira el fichaje de Francisco Arancibia: “Puede rendir”

Siendo uno de los jugadores más desequilibrantes de Deportivo Garcilaso, ahora el nombre de Francisco Arancibia estaría sonando con fuerza en las oficinas de Matute de cara a la temporada 2027.

La buena campaña de Deportivo Garcilaso en esta temporada 2026 se debe al buen nivel colectivo e individual del equipo. Dentro de los protagonistas más destacados y desequilibrantes en ofensiva, el nombre de Francisco Arancibia es uno de los más potentes y desde Alianza Lima ya lo tendrían en la mira como uno de los fichajes más interesantes de cara a la temporada 2027.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Si bien todavía no termina el campeonato y hay varios equipos peleando en la parte más alta de tabla de posiciones, tales como Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, todo parece indicar que la directiva blanquiazul empezó a ver con buenos ojos el rendimiento de Francisco Arancibia. Esta información fue revelada por Reimond Manco, exfutbolista y actualmente comentarista deportivo.

“Veo a Arancibia y, por su manera de jugar y su estilo, creo que puede rendir tranquilamente en Alianza Lima. Además, tengo entendido que están interesados en contar con él para la próxima temporada“; reveló Reimond Manco durante el programa ‘Juego Cruzado‘ respecto a las intenciones de los victorianos en contar muy pronto con los servicios del extremo chileno.

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🗣️ Reimond Manco: "Veo a Arancibia y, por su manera de jugar y su estilo, creo que puede rendir tranquilamente en Alianza. Además, tengo entendido que están interesados en contar con él para la próxima… pic.twitter.com/0f4WJk7nJf — DENGANCHE (@denganche) October 15, 2026

A pesar de no tener grandes números y estadísticas con camiseta de Deportivo Garcilaso durante esta temporada ya que tan solo lleva 5 goles y 6 asistencias entre Liga 1 y Copa Caliente de la Liga, no hay duda alguna de que Francisco Arancibia representa ser un atacante de nivel y que por el estilo de Alianza Lima podría caerles como anillo al dedo. Veremos qué le depara el futuro.

El equipo grande de la Liga 1 que pudo fichar a Francisco Arancibia

Muchos antes de que Alianza Lima ahora se muestre interesado en el fichaje de Francisco Arancibia pensando en la temporada 2027, recordemos que fue Sporting Cristal quien avanzó en demasía a mitad de este año para quedarse con los servicios del delantero. Con contrato en Deportivo Garcilaso hasta fines de esta campaña, la información indicaba que la cláusula de salida no eran tan alta.

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Cuando prácticamente faltaban algunos detalles para el arribo del chileno al equipo rimense, distintas cuestiones de negociación detuvieron el fichaje y finalmente no se dio. Es más, el mismo Francisco Arancibia reveló en el mes de agosto que sí existió un acercamiento muy importante de por medio. Ahora, con la intención de Alianza Lima en ficharlo, el panorama está listo en Matute.

🔴🔵 #ExitosaDeportes ⚽⚽ | En conversación con Exitosa, Francisco Arancibia, jugador de Deportivo Garcilaso, confirmó que sostuvo conversaciones con Sporting Cristal para llegar para el Torneo Clausura. No obstante, no hubo un acuerdo al final e indicó que él no le expresó al… pic.twitter.com/JLGv5dFuht — Exitosa Noticias (@exitosape) August 31, 2026

DATOS CLAVES

Francisco Arancibia está en los planes de Alianza Lima para el 2027 .

está en los planes de para el . 5 goles y 6 asistencias registra actualmente con Deportivo Garcilaso .

registra actualmente con . Sporting Cristal estuvo cerca de fichar al delantero a mediados de año.