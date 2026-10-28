Revelan el contundente motivo por el que Francisco Arancibia no llegará a Universitario

Francisco Arancibia empezó a sonar con fuerza como posible refuerzo de Universitario, aunque una reciente postura de Fabián Bustos terminaría por alejar al atacante chileno pensando en la temporada 2027.

En plena etapa final de la temporada 2026, distintos equipos visualizan con optimismo la posibilidad de mejoría con miras al próximo año. Este es el caso de Universitario de Deportes que con Fabián Bustos empezó a recobrar la confianza del buen juego y esperan seguir por dicho camino. Por ello es que el nombre de Francisco Arancibia se volvió tendencia como una evaluación de fichaje.

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Durante las últimas horas se pudo conocer de una clara intención de la directiva de Universitario de Deportes en contar con los servicios del atacante. Si bien no se trata de una oferta de por medio, el periodista Enrique Vega confirmó que hubo conversaciones entre las partes implicadas para conocer las proyecciones del futbolista, quien termina contrato en diciembre con Deportivo Garcilaso.

🚨🟡 ¿EN LA MIRA DE UNIVERSITARIO? Tras el Boys vs. Garcilaso, la ‘U’ aprovechó la presencia de Francisco Arancibia en Lima para reunirse por primera vez y conocer sus pretensiones. Aunque aún no hay negociaciones en marcha, el chileno gusta en el club. Su contrato con Deportivo… pic.twitter.com/hXFUYEZyOY — Enrique Vega (@enriquevega__) October 28, 2026

Lo más llamativo y singular del caso es que el día de hoy se reveló que Francisco Arancibia habría sido descartado por la ‘U’ debido a la intención de mantener el sistema 3-5-2 para la temporada 2027 y no tener un espacio adecuado para las características del extremo chileno. Esta situación lo alejaría del equipo merengue, tal y como lo dio a conocer Gustavo Peralta.

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“En la ‘U’ descartan que hubo reunión con el representante. Lo que hubo fue un ofrecimiento a mitad de año que se analizó, se vio y quedó ahí. Con la llegada de Fabián Bustos, se ha analizado y llegaron a la conclusión de que en este momento Franco Arancibia no es el perfil que buscan porque seguirán jugando 3-5-2 el otro año, es lo más seguro. ¿Dónde lo metes?“; reveló el comunicador.

🎙️ @Gustavo_p4: "A mitad de año, ofrecieron a Arancibia a la 'U'. Pero, el club cree que no es un perfil que están buscando porque el otro año jugarán 3-5-2"



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/O6uV4JTCiQ — L1MAX (@L1MAX_) October 28, 2026

La palabra de Francisco Arancibia sobre su futuro cercano en la Liga 1

Francisco Arancibia conversó con el programa ‘Hablemos de MAX‘ y contó detalles de lo que podría ser su futuro cercano. Sin dar detalles de alguna conversación explícita con equipos interesados en sus servicios, el atacante de Deportivo Garcilaso fue contundente en asegurar que no existe ningún acuerdo ni arreglo con nadie por ahora, así que aún está veremos dicha situación.

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“No, no estamos cerca de nada. Yo todos esos temas se los dejo a mis agentes, a mis representantes, que ellos sí han tenido reuniones con todos los equipos. Siempre los agentes se encargan de eso y los que sí han tenido reuniones son ellos, no yo”; declaró Francisco Arancibia y con lo cual solo resta esperar el término de la Liga 1 2026 para conocer qué decisión tomará.

🎙️ Francisco Arancibia EN VIVO: "No estoy cerca de nada. Yo esos temas se los dejo a mis representantes. Han tenido reuniones con equipos de Perú, Chile y otros países"



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DATOS CLAVES

Francisco Arancibia termina contrato con Deportivo Garcilaso en el mes de diciembre .

termina contrato con en el mes de . Universitario descartó a Francisco Arancibia para mantener el sistema 3-5-2 en 2027 .

descartó a para mantener el sistema en . Francisco Arancibia declaró que todavía no tiene ningún acuerdo cerrado con otro equipo.