Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, contó detalles inéditos de la situación de Carlos Zambrano. Ante la noticia de que pueda volver a Alianza Lima, ahora existen detalles muy interesantes.

Durante las últimas horas se dio la noticia de que en Alianza Lima estarían interesados en el regreso de Carlos Zambrano pensando en la temporada 2027. Sin todavía haber realizado una oferta de por medio, fue el periodista José Varela quien reveló dicha situación y sorprendió en el medio local. Ahora, desde la interna de Sport Boys dieron más detalles del futuro cercano del defensor.

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Fuente: Getty Images.

En esta ocasión fue Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, quien explicó cómo se vienen dando algunas decisiones en el equipo chalaco de cara a la siguiente temporada. Además, no dudó en responder sobre un Carlos Zambrano que terminó contrato con el equipo y que a la vez cuenta con una oferta de renovación, pero esperan por la respuesta del zaguero central.

“Él me ha pedido unos días para poder analizar lo que pueda venir para él también. Nosotros ya le presentamos una oferta y él estaba conforme. con Tranquilidad. Finalmente, es jugador libre y él verá qué decisión va a tomar. Nosotros acá ya hicimos lo que tenemos que hacer: enviarle una propuesta y que el jugador la vea. Me ha pedido unos días y esperaremos que todo vaya bien”; reveló Mario Flores en una entrevista con ‘Lo Bueno, lo Malo y lo Feo‘.

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🚨 ¡ZAMBRANO PIDE UNOS DÍAS A @sportboys PARA DEFINIR SU FUTURO! Mario Flores, gerente deportivo, confirmó que presentaron oferta al defensor, quien pidió tiempo para evaluar opciones. Sobre interés de @ClubALoficial , señaló:"Carlos es jugador libre y él verá qué decisión toma" pic.twitter.com/uYK7wfnOX4 — @JessicaBarrios (@JessicaBar15075) November 20, 2026

Eso sí, dentro de las aclaraciones del directivo de Sport Boys se pudo conocer que no existe una fecha límite para conocer la respuesta de Carlos Zambranos sobre la propuesta de renovación de cara al Centenario de la institución. Este plazo será coordinado con el entrenador Carlos Desio, quien renovó con el club y dependerá de sus decisiones para empezar con los trabajos de pretemporada.

¿Por qué Alianza Lima estaría nuevamente interesado en Carlos Zambrano?

Sabiendo que no se fue bien de Alianza Lima por los escándalos extradeportivos que se dieron a inicios de esta temporada en Uruguay, incluso con una denuncia de abuso sexual de por medio, ahora Carlos Zambrano tendría la posibilidad de una especie de revancha en el club. A pesar de que por ahora no hay una negociación concreta, el día de ayer se dieron detalles de este sorpresivo interés.

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“Lo que me llegó es que Carlos Zambrano estaba en el radar de Alianza Lima. Me lo dio alguien que no suele fallar. Contrastando el dato con gente de Alianza Lima, me dicen que al día de hoy no hay nada. Si bien es cierto que lo ven como un gran jugador, no existe una solicitud de las autoridades deportivas del club para hacer efectivo su retorno. Vengo aquí a manifestar la información que tengo y que podría ir desarrollándose en el transcurso de las semanas. ¿Quién sabe? Esto es fútbol“; informó el periodista José Varela en ‘Modo Fútbol‘.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano recibió una propuesta formal de renovación por parte de Sport Boys.

recibió una propuesta formal de renovación por parte de Sport Boys. Alianza Lima estaría interesado en fichar al defensor para la temporada 2027.

estaría interesado en fichar al defensor para la temporada 2027. Mario Flores confirmó que el jugador pidió unos días para analizar la oferta.