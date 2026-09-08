CONAR revela audios de las polémicas que protagonizaron Universitario y Alianza Lima

Luego de un fin de semana ajetreado por decisiones arbitrales en la Liga 1 2026, desde CONAR detallaron las charlas internas que se dieron en el Estadio Monumental y en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

La fecha 8 del Torneo Clausura 2026 tuvo diversas polémicas que siguen generaron debate en el medio local. Los partidos protagonizados por Universitario de Deportes y Alianza Lima tuvieron acciones muy particulares que hace algunas horas fueron explicadas al máximo detalle desde la CONAR con la publicación de los respectivos audios que se dieron entre el árbitro y el VAR.

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“El VAR en su chequeo protocolar se cerciora que el defensor bloqueó el balón legalmente y se percata que existe una disputa donde el jugador defensor juega el balón y un atacante, al querer disputarlo, pone el talón en el piso descargando toda su fuerza y luego con la punta del pie contacta la pierna de su adversario. Pone el talón al piso, la fuerza la pone al piso y luego con la punta termina pegando a la parte del talón, la parte de arriba. Es una acción temeraria“; fue parte de la explicación de la infracción de Álex Valera en contra de Alexis Cossio.

Por otro lado, así explicaron la presunta agresión de Nilton Ramírez a Luis Advíncula que fue reclamada con tarjeta roja durante el primer tiempo del encuentro disputado en el Complejo Deportivo Juan Pablo II. “Posible golpe. Veo falta, pero no es una agresión. Quiere bajar el pie, el número 15. Hace un movimiento hacia abajo con el pie derecho. Un movimiento temerario, pero roja no es. Todo chequeado, puedes reanudar“.

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Es de esta manera que, de acuerdo a las conversaciones entre los árbitros principales y las salas del VAR en cada uno de los partidos mencionados, entendemos que las decisiones fueron totalmente analizadas para luego tener un veredicto final. Ninguna de las dos acciones tuvo como consecuencia la tarjeta roja, a pesar de que en su momento fueron los protagonistas quienes reclamaron.

El reclamo de Alianza Lima ante la CONAR por los errores arbitrales

Luego del empate 1-1 ante Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape, desde la interna de Alianza Lima emitieron un comunicado oficial para exigir distintos aspectos a la CONAR. Aclarando que es la segunda vez que realizan un reclamo por errores arbitrales, uno de los pedidos fue dar a conocer los criterios para entender la designación de los jueces y los motivos de las decisiones a futuro.

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El Club Alianza Lima expresa a sus socios, hinchas y a la opinión pública su preocupación y rechazo ante los reiterados errores arbitrales, en el campo de juego y en el VAR, que se vienen registrando en el Torneo Clausura 2026. Por ello, la institución presentará un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Se trata del segundo reclamo formal que el Club presenta en el actual torneo.

El primero fue interpuesto tras la segunda fecha y dio lugar a una reunión con la Comisión en la que ésta reconoció la situación y se comprometió a tomar acciones para garantizar justicia en la competencia deportiva. Seis fechas después, sin embargo, los errores persisten, y urge que la Comisión asuma la gravedad del problema y tome medidas efectivas para solucionarlo.

El Club solicitará, además, que la Comisión informe sobre los criterios que rigen el proceso de designación arbitral en el torneo y sobre las consecuencias que tienen los errores identificados en la evaluación y programación posterior de las ternas involucradas. El Club y toda la familia blanquiazul estarán atentos y vigilantes respecto de este proceso de cara a la próxima fecha y lo que resta del campeonato.

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Alianza Lima reafirma su respeto por la institucionalidad del fútbol peruano y su compromiso con la igualdad de condiciones en la competencia.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

CONAR reveló audios del VAR sobre jugadas polémicas de la fecha 8 del Torneo Clausura 202 6.

reveló audios del sobre jugadas polémicas de la fecha 8 del 6. Álex Valera y Nilton Ramírez cometieron faltas que el VAR sancionó sin tarjeta roja.

cometieron faltas que el sancionó sin tarjeta roja. Alianza Lima presentó su segundo reclamo formal ante CONAR por los reiterados errores arbitrales.