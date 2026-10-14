La CONAR accionó en contra de Alianza Lima, sienten en la institución victoriana. Por eso han tomado una decisión drástica ante estos hechos.

Alianza Lima encendió las alarmas en el fútbol peruano tras tomar una decisión drástica frente a los recientes arbitrajes de la Liga 1. La institución de La Victoria decidió formalizar un nuevo reclamo contra la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) en la recta final del Torneo Clausura.

Publicidad

El detonante principal de esta medida fue la polémica anulación del gol del atacante Kevin Quevedo. En el club blanquiazul consideran que este fallo arbitral perjudicó directamente el resultado y se convirtió en la gota que derramó el vaso en una temporada con marcados desacuerdos arbitrales.

Alianza Lima viene de ganarle a Cusco FC con polémica. (Foto: X).

Un malestar acumulado dentro de Alianza Lima

La postura del club no responde a un hecho aislado, sino a un malestar recurrente a lo largo del año. Según reveló el comunicador Nicolás Ramírez en N Deportes, la directiva victoriana ya había presentado dos comunicados y reclamos previos ante la entidad arbitral antes de esta nueva acción formal.

Publicidad

“Esto es un poco la gota que rebalsó el vaso. En La Victoria consideran que han sido muy perjudicados en este año. Ya había emitido dos comunicados, dos reclamos previos”, señaló Ramírez sobre la postura firme del club íntimo.

En las oficinas íntimas sienten que diversas decisiones arbitrales han afectado directamente sus aspiraciones en el campeonato local. Por ello, la formalización de este reclamo busca sentar un precedente firme antes del cierre decisivo del torneo.

Exigencias clave de Alianza Lima ante la CONAR

Con el campeonato en su fase definitiva, la directiva aliancista busca salvaguardar la transparencia en los partidos restantes. La dirigencia exige respuestas claras y un criterio uniforme en el uso del VAR y las decisiones de los jueces de campo.

Publicidad

Revisión formal: Solicitud de evaluación sobre el desempeño de la terna arbitral y los encargados del VAR en la jugada de Kevin Quevedo.

Solicitud de evaluación sobre el desempeño de la terna arbitral y los encargados del VAR en la jugada de Kevin Quevedo. Garantía de imparcialidad: Pedido explícito para transparentar los criterios de asignación arbitral en las fechas decisivas de la Liga 1.

Alianza Lima deja clara su disconformidad con el arbitraje nacional mientras afronta partidos cruciales. En las próximas horas, la institución emitirá un comunicado oficial para dar a conocer los detalles de su reclamo.

Publicidad

DATOS CLAVE