Alianza Lima presentó un comunicado oficial donde adelantó que habrá un nuevo reclamo contra la Comisión de Árbitros. Esto se da luego del partido ante Juan Pablo II y a días del clásico.

Alianza Lima dio a conocer en un comunicado oficial que presentará un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por los errores arbitrales, que se han registrado durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Este escrito llega luego de algunas polémicas en el partido ante Juan Pablo II College, que terminó en empate 1-1 en Chongoyape. Además, surge antes del clásico ante Universitario.

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En Alianza Lima hubo mucha bronca por la actuación del árbitro Joel Alarcón y de Rudy Méndez, encargado del VAR, en el mencionado partido. Hubo una jugada puntual de posible expulsión, que los jueces ignoraron y desataron la molestia en el equipo de Pablo Guede.

La jugada de la polémica es una agresión a Luis Advíncula por parte de Nilton Ramírez. Este futbolista le va con su pie a la zona baja del lateral derecho íntimo. Alarcón no vio o ignoró la acción, mientras que Méndez, desde el VAR, directamente, lo pasó por alto. Por eso, la bronca del equipo que hizo de visitante.

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Este es uno de los tantos fallos que cuestiona Alianza Lima. Por eso, eleva un nuevo reclamo formal ante la CONAR. Según especificaron en el comunicado, este es la segunda protesta que realiza la institución de La Victoria desde que empezó el Clausura.

Además del reclamo, el club exige que la CONAR revele los criterios para la designación de los árbitros en cada partido del torneo. Quieren conocer de primera mano cómo actúa el organismo, incluso con jueces que han tenido errores en partidos previos.

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El comunicado oficial de Alianza Lima

El Club Alianza Lima expresa a sus socios, hinchas y a la opinión pública su preocupación y rechazo ante los reiterados errores arbitrales, en el campo de juego y en el VAR, que se vienen registrando en el Torneo Clausura 2026.

Por ello, la institución presentará un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Se trata del segundo reclamo formal que el Club presenta en el actual torneo.

El primero fue interpuesto tras la segunda fecha y dio lugar a una reunión con la Comisión en la que ésta reconoció la situación y se comprometió a tomar acciones para garantizar justicia en la competencia deportiva. Seis fechas después, sin embargo, los errores persisten, y urge que la Comisión asuma la gravedad del problema y tome medidas efectivas para solucionarlo.

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El Club solicitará, además, que la Comisión informe sobre los criterios que rigen el proceso de designación arbitral en el torneo y sobre las consecuencias que tienen los errores identificados en la evaluación y programación posterior de las ternas involucradas.

El Club y toda la familia blanquiazul estarán atentos y vigilantes respecto de este proceso de cara a la próxima fecha y lo que resta del campeonato.

Alianza Lima reafirma su respeto por la institucionalidad del fútbol peruano y su compromiso con la igualdad de condiciones en la competencia.

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Club Alianza Lima

La Victoria, 07 de setiembre de 2026

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