Alianza Lima hará pedido inesperado para la final de Liga 1: ante las polémicas arbitrales en su contra

Alianza Lima después de todos los problemas recientes, con el arbitraje peruano. Hará un pedido especial a todos los encargados de la Liga 1.

Alianza Lima evalúa tomar una medida drástica ante la disconformidad con las actuaciones arbitrales en la Liga 1. Tras las recientes polémicas en el torneo local, la dirigencia blanquiazul alista una solicitud formal ante los organizadores del campeonato y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

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Según reveló la periodista Jessica Barrios en el programa Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, el club victoriano pedirá contar con una terna arbitral internacional, incluyendo a los colegiados a cargo del VAR, para la definición del título nacional.

Alianza Lima viene de vencer a Cusco FC y reclamar por el arbitraje. (Foto: X).

Una postura de Alianza Lima con el arbitraje

La postura del equipo busca garantizar la imparcialidad en los encuentros decisivos que definirán al campeón nacional. En Matute consideran que diversas decisiones arbitrales han perjudicado directamente sus aspiraciones deportivas a lo largo de las jornadas recientes.

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La información posee un sustento sólido en el entorno íntimo de la institución. Jessica Barrios ejerció durante varios años como jefa de prensa del club blanquiazul y actualmente conduce su espacio deportivo con conocimiento directo sobre la interna íntima.

El antecedente del arbitraje extranjero en finales

El pedido de arbitraje extranjero no es un hecho inédito en el balompié nacional. En la definición de la Liga 1 2019 entre Alianza Lima y Deportivo Binacional, la Federación Peruana de Fútbol recurrió al juez argentino Patricio Loustau para dirigir la final de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva.

En aquella ocasión, la medida se adoptó para neutralizar los cuestionamientos hacia la judicatura local y garantizar un desarrollo transparente del encuentro con réferis certificados en tecnología VAR.

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🚨 PRIMICIA | ALIANZA LIMA

El @ClubALoficial se alista para solicitar una terna arbitral internacional, incluido el VAR, para la final de la Liga 1.#AlianzaLima #Liga1 pic.twitter.com/of4haI5CLi — @JessicaBarrios (@JessicaBar15075) October 14, 2026

Fechas clave para la definición de la Liga 1

El calendario del campeonato peruano contempla las siguientes fechas previstas para el tramo final de la competición:

Cierre del Torneo Clausura: 22 de noviembre.

Semifinales (Playoffs): 28 de noviembre (partido de ida) y 4 de diciembre (partido de vuelta).

Finales (Ida y Vuelta): 9 y 13 de diciembre.

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En caso de que un club asegure su pase de forma directa a la final sin requerir la fase de playoffs previa, la definición del torneo concluirá el 6 de diciembre.

DATOS CLAVE