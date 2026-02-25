“Plan A y plan B”: desde FC Cajamarca revelan la estrategia que alistan para vencer a Universitario por el Torneo Apertura 2026

Se viene una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 y uno de los partidos más atractivos del fin de semana es el que sostendrán Universitario de Deportes y FC Cajamarca. Si bien el favoritismo recae en el equipo merengue el jugar en condición de local en el Estadio Monumental, desde la interna de la visita existe una importante planificación para tumbarse al tricampeón peruano.

En esta ocasión, fue el entrenador Carlos Silvestri quien se refirió a dicho encuentro por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Sabiendo del poderío de Universitario de Deportes y de que en la previa cualquiera podría pensar que son tres puntos seguros para los locales, en FC Cajamarca sostienen que un par de estrategias para justamente contrarrestar al rival de turno.

“Jugar contra la ‘U’ siempre es muy expectante y motivante. Estamos en ese proceso de probar cosas y de ver qué es lo que más nos conviene para enfrentar a la ‘U’. Con la ‘U’ hay que tener variantes, es tener un plan A y un plan B. También de tratar de sorprenderlos desde el parado y de la forma de jugar. Es un partido siempre complejo con Universitario”; sostuvo Carlos Silvestri en una reciente charla con el programa ‘Estudio Fútbol’.

Otro aspecto a tener en cuenta es que FC Cajamarca llega al duelo ante Universitario de Deportes urgido de puntos para no perder terreno en la tabla de posiciones. Claramente, el nombre más llamativo con el que llegarán a Lima es el de Hernán Barcos, quien volverá a pisar el Estadio Monumental ahora con una camiseta distinta a la de Alianza Lima, aunque con las mismas ganas de romperla.

Fuente: FC Cajamarca.

¿Cómo llegan Universitario y FC Cajamarca al duelo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

Universitario de Deportes viene de empatar 2-2 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo en un encuentro que tuvo diversas emociones y en donde finalmente quedaron con el sinsabor de dejar escapar un buen resultado. Luego, vencieron 2-1 a Cienciano de locales, igualaron 1-1 ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y vencieron 2-0 a ADT en el Estadio Monumental.

Fuente: Universitario.

Por otro lado, FC Cajamarca llega luego de golear 3-1 a FBC Melgar con un hack-trick de Hernán Barcos, perder 2-0 contra Sport Huancayo en condición de visita, empatar 1-1 frente a Deportivo Garcilaso e igualar 3-3 ante Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Con 5 puntos en la tabla de posiciones, los dirigidos por Carlos Silvestri necesitan sumar a como de lugar en su visita a Lima.

Día, hora y dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes enfrentará a FC Cajamarca el próximo domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, no olvides que gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás disfrutar del minuto a minuto y de todas las incidencias de este encuentro.

