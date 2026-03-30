Facundo Morando explotó ante consulta de periodista tras Alianza Lima vs Géminis: “Otra vez lo mismo”

El último fin de semana, Alianza Lima dio un paso importante rumbo a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 luego de imponerse por 3 sets 1 a Deportivo Géminis. Sin embargo, al finalizar el encuentro, el técnico Facundo Morando evidenció su incomodidad ante una consulta sobre si el partido se le había complicado por haber cedido un set.

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¿Qué dijo Facundo Morando sobre Géminis?

“Es un triunfo importante, un paso más. La serie está totalmente abierta. Géminis es un gran equipo con atacantes muy fuertes y una gran entrenadora. Ahora hay que trabajar, descansar, ver lo que hicimos bien y mal para el próximo partido”, expresó el argentina en primera instancia.

Posterior a ello, una periodista le consultó si el partido se le había complicado por haber cedido un set, lo que provocó la evidente molestia del DT, quien no dudó en resaltar el nivel del club de Comas y dejó en claro que su presencia en semifinales responde a sus propios méritos.

“Otra vez lo mismo… No es que se complica, estamos en semifinales. Son los 4 mejores equipos. Géminis es un equipo con atacantes muy fuertes y que juegan bien. No es que se complicó. Ustedes pretenden que Alianza gane todos los partidos 3-0, no es así”, respondió.

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Finalmente, dejó en claro lo siguiente: “Todos los equipos son buenos, si no no estarían en esta instancia. Alianza es un equipo más que trabaja mucho y tiene grandes jugadoras. No es que los equipos te vienen a complicar, ellos viene a jugarte de igual a igual porque son buenos equipos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima vs Géminis?

Alianza Lima y Deportivo Géminis volverán a enfrentarse por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley el próximo domingo 5 de abril desde las 17:00 horas de Perú. El escenario será nuevamente el Polideportivo de Villa El Salvador.

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Cabe recordar que, la serie se disputa al mejor de tres partidos, por lo que un nuevo triunfo de las ‘blanquiazules’ las clasificará a la final. En cambio, si el equipo de Natalia Málaga logra imponerse, la llave se definirá en un tercer y decisivo encuentro.

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