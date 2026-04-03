VIDEO: así fue visto Iván Bulos en plena derrota de Sporting Cristal ante CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal viene de mal en peor. Si el equipo ya venía con diversos cuestionamientos, la derrota por 2-1 del día de hoy ante CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo altera mucho más los ánimos en el ambiente rimense. Ahora, de acuerdo a lo que sucedió en pleno partido, se dio un momento bastante llamativo en donde Iván Bulos podría quedar muy mal parado.

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Fuente: Sporting Cristal.

Cuando Sporting Cristal iba perdiendo 2-0 frente a CD Moquegua en el inicio del segundo tiempo, peor aún cuando un nuevo tanto del rival se dio en la primera acción de esta etapa, Iván Bulos fue captado con una peculiar sonrisa en el rostro. Junto a Jorge Soto y Rubén ‘Panaderito’ Díaz, el entrenador interino soltó este gesto de una manera inentendible.

En pantalla tras el 0-2 de Moquegua:

JORGE SOTO – PANADERO DIAZ – IVAN BULOS

Este último, flamante promesa y DT interino de Innova, se caga de risa mientras que los otros dos se lamentan. pic.twitter.com/80XJbTdItn — Fuerza Oriente (@fverzaoriente) April 3, 2026

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Si bien podría tratarse de una reacción ligada a los nervios y a la tensión por el durísimo momento que vive Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026, sobre todo cuando acaban de caer jugando en condición de locales, el nombre de Iván Bulos viene siendo totalmente destruido en redes sociales y ya lo piden fuera de la institución. Los hinchas están hartos del mal momento y exigen cambios.

Las durísimas reacciones de los hinchas de Sporting Cristal en contra de Iván Bulos

Iván Bulos fue elegido como entrenador interino de Sporting Cristal luego de la salida de Paulo Autuori y en la previa de la designación de Zé Ricardo hace algunas horas, pero la derrota de esta mañana frente a CD Moquegua dejó en evidencia ante los hinchas celestes que lo critican a más no poder. A través de las redes sociales, podemos apreciar mensajes no necesariamente agradables.

“Iván Bulos nunca fue Director Técnico y tampoco jugador de Futbol Profesional. Malo para ambas cosas“, “Iván Bulos creía que esto era football manager y se puso a debutar a chibolos como si fuera un juego” y “Iván Bulos tiene un aura perdedora desde ese sudamericano Sub 20 que paraba lesionado. A SC no le hacen milagros ni por semana santa, equipo meme”; dicen los hinchas en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Lo que se le viene a Sporting Cristal tras perder 2-1 ante CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo

Tras la derrota ante CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo, ahora Sporting Cristal deberá alistarse para debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El duelo ante Cerro Porteño será el próximo miércoles 8 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva y sin duda representa ser un escenario de vital relevancia para las aspiraciones celestes, teniendo en cuenta que el nivel de competencia es mucho más elevado al de la Liga 1.

DATOS CLAVES

Iván Bulos fue captado sonriendo tras el segundo gol de CD Moquegua contra Cristal.

fue captado sonriendo tras el segundo gol de contra Cristal. Sporting Cristal perdió 2-1 frente a CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo.

perdió frente a CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo. El club debutará ante Cerro Porteño el miércoles 8 de abril por Copa Libertadores.