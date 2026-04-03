Mientras Erick Noriega cuesta €4 millones, este es el precio que Gremio puso para venderlo a Europa

Erick Noriega no solo es uno de los mejores jugadores de la Selección Peruana, ya que así quedó demostrado durante la más reciente fecha FIFA de marzo, sino que también sostiene una enorme consideración en Gremio. El club brasileño, sabiendo de las condiciones del volante y de que hay sondeos desde Europa, tomó la decisión de cotizarlo en una cifra millonaria.

Publicidad

Fuente: Gremio.

Durante los últimos días se pudo conocer que Erick Noriega estaba en la mira de importantes equipos de Europa, tales como Atalanta de la Serie A de Italia y Mónaco de la Ligue 1 de Francia, según el medio brasileño ‘RTI Esporte‘. Si bien no se dieron propuestas concretas de por medio, desde la directiva de Gremio optaron por ponerle un precio de 10 millones de euros.

Fuente: @rtiesporte

Publicidad

“La directiva del club ya ha definido una estrategia clara: solo aceptarán negociar por el jugador alrededor de 10 millones de euros (60 millones de reales al tipo de cambio actual). Este valor se considera el punto de partida para cualquier negociación, reflejando el potencial de revalorización del jugador”; detallaron en el portal brasileño señalado respecto al precio de Erick Noriega.

Lo llamativo de esta situación es que, de acuerdo al reconocido portal internacional ‘Transfermarkt’, podemos apreciar que Erick Noriega tiene una cotización de 4 millones de euros, lo cual sin duda alguna solo es una referencia de la calidad y categoría del volante. Con 24 años y un gran futuro por delante, en Gremio quieren asegurar desde ya un gran negocio.

Fuente: Transfermarkt.

Publicidad

El análisis de Erick Noriega sobre su estadía en la Selección Peruana

Para nadie es ninguna novedad que Erick Noriega representa ser uno de los nuevos líderes de la Selección Peruana. Su jerarquía y progreso en el fútbol lo ponen en estos momentos como un titular indiscutible y que incluso en Gremio puede rendir aún más. Frente a dicho escenario es que el volante analizó su más reciente estadía en el equipo de todos.

“Es una sensación amarga. Tuvimos dos amistosos y en general el trabajo dentro del campo no estuvo mal. Tenemos mucho por mejorar. Los goles vinieron por errores nuestros: falta de concentración y algunos conceptos básicos. Seguir esforzándome para recibir el llamado de la selección nuevamente y poder aportar lo mejor a mis compañeros“; declaró el ‘Samurái’ para ‘Doble Punta‘.

Publicidad

DATOS CLAVES