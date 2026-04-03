Ignacio Buse debuta ante ex Top 10 en qualy del Masters 1000 de Montecarlo

Luego de su eliminación en los octavos de final del ATP 250 de Marrakech, Ignacio Buse continúa su actividad en el circuito ATP. Este viernes 3 de abril se confirmó su participación en la qualy del ATP Masters 1000 de Montecarlo, en Mónaco. El peruano tendrá un duro rival en su primera presentación, buscando su entrada al cuadro principal.

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Buse, que pasará a ser número 60 del ranking ATP, enfrentará este sábado 4 de abril al belga David Goffin, actual número 177 del mundo. Se trata de un duro rival, ya que es un ex Top 10 (7º en 2017), ganador de 7 títulos ATP (6 en singles).

David Goffin, tenista belga, ex número 7 del mundo (Getty Images).

Si bien el presente de Goffin no es el mejor, para el peruano será un rival difícil, con mucha experiencia y en un momento de incertidumbre. Es que el ‘Colo’ viene arrastrando dolores en su pie derecho, relacionados con una ampolla, la cual le provocó inconvenientes en el Masters 1000 de Miami y, presuntamente, también en su último torneo, el ATP 250 de Marrakech.

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Durante el tercer set de su duelo de octavos de final en el Grand Prix Hassan II ante Camilo Ugo Carabelli, se lo vio afectado de su pie y pidió atención médica. Al final, pudo continuar el duelo, pero no pudo ganar. Eso permitió, a su vez, su participación en el Masters 1000 de Montecarlo.

Así quedó el cuadro de qualy del Masters 1000 de Montecarlo

Fuente: @DrawsTennis

¿Cuándo juegan y a qué hora Ignacio Buse vs. David Goffin?

El cotejo entre Ignacio Buse y David Goffin, por la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Montecarlo, se disputará este sábado 4 de abril no antes de las 5:30 horas de la mañana en Lima, Perú (10:30 de la mañana de Montecarlo).

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¿Dónde ver en vivo Ignacio Buse vs. David Goffin?

El partido entre Ignacio Buse y David Goffin no contará con transmisión por TV ni online.

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