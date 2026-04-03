A horas del clásico ante Universitario, Mr. Peet revela la sensible baja que tendrá Pablo Guede en Alianza Lima

Se viene el partido más importante en lo que va de la temporada 2026. Así es, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y recientemente es el equipo íntimo quien ha recibido una noticia no tan agradable respecto a una ausencia. En esta ocasión, fue el periodista deportivo Peter Arévalo quien contó detalles.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

A pesar del receso que hubo por la más reciente fecha FIFA de marzo y en donde todos los jugadores trabajaron para ponerse al 100% en el aspecto físico, lamentablemente para los intereses de Alianza Lima hablamos de que Esteban Pavez no se ha recuperado de la lesión muscular que sufrió hace unos días, así que estará fuera del clásico.

“Lo de Esteban Pavez va bien. Sigue trabajando con el equipo, pero no lo van a arriesgar“; fue la más reciente revelación del popular ‘Mr. Peet‘ durante la emisión del programa ‘Madrugol‘ y con lo cual queda clarísimo que Pablo Guede deberá meter mano en el equipo titular para visitar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

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Recordemos que Esteban Pavez sufrió un desgarro el pasado 21 de marzo en el duelo entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II que se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien ya pasaron varios días y atraviesa un proceso de recuperación favorable, es improbable que pueda estar listo para jugar un duelo de alta intensidad como es un clásico del fútbol peruano.

Las opciones de Pablo Guede para reemplazar a Esteban Pavez en Alianza Lima

Frente a la situación de no contar con Esteban Pavez, ni siquiera como opción desde el banco de los suplentes, Pablo Guede tendrá que armar un equipo titular con otro estilo en el mediocampo. El volante chileno es combativo, le da salida a la defensa e incluso tiene llegada a campo rival, así que la idea para el clásico podría modificarse en cierta medida.

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Fuente: Getty Images.

Nombres como los de Gianfranco Chávez, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud se alistan para tentar la posibilidad de ser titulares. Ya sea al lado de Fernando Gaibor o el mismo Alan Cantero que podría acoplarse a la línea de tres mediocampistas, el encuentro ante Universitario de Deportes será determinante para evidenciar los buenos recambios de Alianza Lima.

Día, hora y dónde ver el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima

Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental el próximo sábado 4 de abril a las 20:00 horas por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Esta nueva edición del clásico del fútbol peruano será visto a través de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gracias a ‘Bolavip Perú‘ disfrutarás de todas las incidencias gracias al minuto a minuto.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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