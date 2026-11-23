Sport Huancayo goleó 4-1 a Universitario, y se llevó el Torneo Clausura 2026. Automáticamente, empezó a moverse, pensando en las semifinales.

El fútbol peruano vive un cierre de temporada vibrante tras el histórico batacazo de Sport Huancayo en la última jornada del Torneo Clausura 2026. El “Rojo Matador” goleó 4-1 a Universitario de Deportes en la altura de la Incontrastable y se coronó campeón del segundo certamen del año.

Publicidad

Con este triunfo contundente, el cuadro huancaíno celebró un título inédito en su palmarés y aseguró su boleto a los playoffs por el título nacional de la Liga 1 2026. Lejos de conformarse con los festejos, la directiva activó de inmediato una estrategia clave para fortalecer al plantel antes de la recta final.

Sport Huancayo trabaja en sus renovaciones para la siguiente temporada. (Foto: X).

La fuerte decisión de Sport Huancayo para blindar su plantel

Pensando en mantener la motivación y estabilidad emocional del vestuario de cara a las semifinales, los altos mandos de Sport Huancayo aceleraron las negociaciones para asegurar la continuidad de sus figuras. La apuesta institucional consiste en retener la columna vertebral que consiguió la hazaña ante los cremas y evitar distracciones.

Publicidad

Según la información revelada por el periodista deportivo Denilson Barrenechea, el club ya concretó su primer movimiento en el mercado interno. El futbolista Murillo ya estampó su firma y renovó oficialmente su vínculo contractual con la institución huancaína.

Asimismo, el citado comunicador precisó que la directiva mantiene conversaciones muy avanzadas para cerrar la continuidad de otros dos elementos fundamentales en el esquema titular. Se trata de Falconí y del delantero Daniel Porozo, quien viene de ser una de las grandes figuras en la goleada ante Universitario.

Con esta determinación firme, Sport Huancayo busca recompensar el rendimiento deportivo de sus referentes y encarar las semifinales con el grupo enfocado al cien por ciento en alcanzar la estrella nacional. Esta medida envía un mensaje claro de solidez institucional en el momento más decisivo de la temporada.

Publicidad

Se repite el duelo ante Universitario en las semifinales

En el plano futbolístico, el destino volvió a cruzar a los mismos protagonistas en la lucha por el boleto a la gran final, instancia donde ya espera Alianza Lima. Debido a su ubicación en la Tabla Acumulada, Universitario volverá a medirse ante el conjunto huancaíno en una llave eliminatoria de ida y vuelta.

El primer partido de esta semifinal se disputará el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio IPD Huancayo, donde el local intentará repetir su contundencia. La revancha quedó programada para el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental de Lima, en un duelo que definirá al segundo finalista del campeonato.

Publicidad

DATOS CLAVE