El resultado de Universitario ante Sport Huancayo, pesa. El capitán del conjunto merengue, no se ocultó. Aldo Corzo respondió si hubo echada.

La contundente derrota de Universitario de Deportes por 4-1 ante Sport Huancayo en condición de visitante dejó profundas secuelas en el plantel crema y desató una ola de especulaciones entre los hinchas. Tras el pitazo final, las sospechas sobre una supuesta falta de actitud o “echada” cobraron fuerza, lo que obligó al capitán merengue, Aldo Corzo, a romper su silencio y aclarar la situación.

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El defensor nacional, referente indiscutible del vestuario estudiantil, no se ocultó ante los medios de comunicación. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao, el exjugador de la Selección Peruana dio la cara para frenar los rumores que cuestionaban la integridad profesional del equipo en el cierre del campeonato.

Aldo Corzo capitán principal de Universitario. (Foto: X).

La autocrítica del capitán merengue en el aeropuerto

Lejos de buscar excusas por los efectos de la altura o el desgaste físico de la temporada, Corzo asumió la responsabilidad colectiva por el duro revés sufrido en la ciudad incontrastable. El lateral derecho reconoció que el rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado, pero fue enfático al asegurar que el plantel saltó al terreno de juego con la única consigna de sumar de a tres.

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“Un partido duro. Avergonzado por cómo se dio el partido. Nosotros salimos a ganar, pero lamentablemente jugamos mal, así que hay que pedirle disculpas a la hinchada que nos apoyó. Pero estamos en semifinales y es un partido más”, declaró el capitán universitario al desembarcar en la capital.

Con estas palabras, el zaguero buscó cerrar cualquier debate sobre un presunto favorecimiento hacia el conjunto huancaíno en la definición del Torneo Clausura. Para el líder crema, la goleada respondió estrictamente a una mala tarde futbolística y no a factores extradeportivos.

El costo de la derrota: adiós al pase directo a la final

El impacto del 4-1 va más allá de lo anímico, ya que trastocó por completo los planes inmediatos de Universitario en la recta final de la Liga 1. Con este resultado adverso, el cuadro de Ate dejó escapar la valiosa oportunidad de asegurar su boleto directo a la gran final nacional, instancia en la que ya esperaba su clásico rival, Alianza Lima.

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En lugar de tener días adicionales de descanso y preparación para disputar el título, los dirigidos desde el campo por Aldo Corzo deberán afrontar una exigente llave previa. El margen de error se redujo a cero y el equipo está obligado a recuperar su mejor versión futbolística en tiempo récord.

Revancha inmediata en las semifinales por el título nacional

El calendario del fútbol peruano le ofrece a Universitario una oportunidad inmejorable para limpiar su imagen. El destino deportivo volverá a cruzar a los cremas frente al “Rojo Matador” en las semifinales por el título nacional, una serie que se definirá en partidos de ida y vuelta.

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Ambos elencos se verán nuevamente las caras con el pase a la final frente a Alianza Lima en juego. Para el plantel merengue, esta eliminatoria representa la revancha perfecta para demostrar en la cancha que lo ocurrido en Huancayo fue solo un accidente y mantener vivo el sueño del campeonato.

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