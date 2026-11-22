Marcó un doblete ante FC Cajamarca, es el goleador de Alianza Lima en esta Liga 1. Pero todo indicaría, que Eryc Castillo se iría muy pronto.

El futuro profesional de Eryc Castillo lejos de Alianza Lima quedó prácticamente definido tras el cierre del Torneo Clausura 2026 y en la previa de las finales de la Liga 1. El atacante ecuatoriano se consolidó como el máximo goleador del conjunto blanquiazul con 23 tantos en el certamen local, cerrando la fase regular con un contundente doblete en la goleada por 5-0 ante FC Cajamarca en Matute.

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Sin embargo, el gran momento futbolístico del delantero provocará su inminente partida de La Victoria apenas culmine la definición por el título nacional. Así lo dio a conocer el periodista de L1 MAX, Julio Vílchez, a través de su cuenta oficial en X, revelando detalles clave sobre el próximo destino del futbolista.

Eryc Castillo sigue marcando goles dentro de la Liga 1 con Alianza Lima. (Foto: X).

La Liga MX aparece como su destino principal

Según precisó el comunicador deportivo, la salida del atacante de 31 años se concretará mediante una transferencia definitiva hacia el extranjero. Las conversaciones entre la institución íntima y el club comprador presentan un avance significativo, dejando poco margen para una eventual renovación en el fútbol peruano.

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“Es un hecho. El ecuatoriano Eryc Castillo, y toda su capacidad goleadora, se va vendido de Alianza Lima al fútbol mexicano como primera opción. Todo está muy avanzado para irse al final de la definición del campeonato”, informó Julio Vílchez en sus redes sociales.

El campeonato azteca representa una plaza conocida para el extremo ecuatoriano, quien ya cuenta con experiencia previa en clubes como Tijuana, Santos Laguna y Juárez. Su capacidad física y cuota goleadora en el torneo peruano reactivaron el interés desde México para incorporarlo de cara a la próxima temporada.

Los últimos dos partidos que disputará con Alianza Lima

Al haber conquistado el Torneo Apertura y finalizado como líder absoluto de la tabla acumulada con 72 puntos, Alianza Lima aseguró su clasificación directa a la gran final nacional. Por ello, Eryc Castillo disputará únicamente dos partidos oficiales más con la camiseta blanquiazul antes de partir al extranjero, cuyas fechas dependen de quién resulte campeón del Torneo Clausura:

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Escenario según campeón del Clausura Semifinales previas Final de Ida Final de Vuelta (Despedida de Castillo) Si Universitario gana el Clausura No se juegan (final directa) Domingo 29 de noviembre (Visitante) Domingo 6 de diciembre (Local en Matute) Si Sport Huancayo o Sporting Cristal ganan el Clausura 29 de noviembre y 3 o 4 de diciembre Martes 8 de diciembre (Visitante) Domingo 13 de diciembre (Local en Matute)

Si Universitario se queda con el Clausura, ocupará el segundo lugar del acumulado detrás de los íntimos, eliminando las semifinales y adelantando la definición directa por el título. En cambio, si el trofeo queda en manos de Sport Huancayo o Sporting Cristal, ambos deberán disputar una llave semifinal antes de enfrentar al conjunto victoriano.

En cualquiera de los dos escenarios, Alianza Lima cerrará la serie definitiva en el Estadio Alejandro Villanueva gracias a su primer lugar en la tabla anual. De no mediar inconvenientes de último minuto, ese encuentro de vuelta marcará la despedida oficial de Castillo en el fútbol peruano y dejará en las arcas blanquiazules un ingreso económico importante por la venta de su pase.

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