Tras conquistar de forma histórica el Torneo Clausura 2026 venciendo por goleada 4-1 a Universitario, Sport Huancayo recibió la noticia más esperada por toda su hinchada. Su máxima figura y conductor futbolístico despejó cualquier duda sobre su continuidad profesional.
Sport Huancayo asegura a su principal figura
El mediocampista argentino Javier Andrés Sanguinetti seguirá defendiendo la camiseta del “Rojo Matador” durante la temporada 2027. La información fue confirmada por el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), asegurando el acuerdo para la permanencia del volante.
Javier Sanguinetti el mejor futbolista de Sport Huancayo en la actualidad. (Foto: X).
Esta renovación blinda la columna vertebral del equipo huancaíno de cara a los próximos retos nacionales e internacionales. Sanguinetti se consolidó como el futbolista más determinante del campeonato peruano gracias a su jerarquía en los momentos decisivos.
Los números de Javier Sanguinetti en Sport Huancayo
Desde su arribo a la “Incontrastable” en 2025, el volante ofensivo se convirtió en el eje del ataque del club. En apenas dos temporadas acumula un registro sobresaliente de 23 goles y 14 asistencias en la Liga 1.
Durante la campaña 2026 aportó 12 anotaciones y 7 pases gol, teniendo su noche consagratoria en la definición ante Universitario. En aquel partido decisivo firmó un doblete y repartió dos asistencias para sellar el título del Clausura.
|Temporada
|Goles
|Asistencias
|Participaciones de gol
|Liga 1 2025
|11
|7
|18
|Liga 1 2026
|12
|7
|19
|Total en Sport Huancayo
|23
|14
|37
¿Dónde jugó anteriormente Javier Sanguinetti?
Antes de brillar en el fútbol peruano, Sanguinetti (naturalizado boliviano) construyó una extensa trayectoria internacional en 12 clubes de Sudamérica, Asia y Europa. Su etapa más recordada previa a Perú ocurrió en Bolivia, donde salió campeón con San José y Always Ready, además de ser elegido el mejor jugador de dicho país en 2018.
- Argentina: Deportivo Morón (2011-2012) y San Miguel (2013).
- Colombia: Boyacá Chicó (2013-2015) y Jaguares de Córdoba (2015).
- Venezuela: Academia Puerto Cabello (2016).
- Bolivia: Nacional Potosí (2016-2017), San José (2017-2019), Always Ready (2020-2021), Jorge Wilstermann (2022) y GV San José (2024).
- Arabia Saudita: Al-Najma (2022).
- Grecia: Makedonikos FC (2023).
Con su continuidad asegurada, Sport Huancayo mantiene intacta su principal carta de desequilibrio para pelear por los máximos objetivos en 2027.
DATOS CLAVE
- Javier Andrés Sanguinetti renovó contrato con Sport Huancayo para la temporada 2027.
- 23 goles y 14 asistencias registra el volante en Liga 1 desde 2025.
- Sport Huancayo ganó 4-1 a Universitario y conquistó el Torneo Clausura 2026.