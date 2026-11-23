Recién lograron ganar el Torneo Clausura 2026, y Sport Huancayo tiene a un crack absoluto. Quien ya confirmó cuál será su futuro profesional.

Tras conquistar de forma histórica el Torneo Clausura 2026 venciendo por goleada 4-1 a Universitario, Sport Huancayo recibió la noticia más esperada por toda su hinchada. Su máxima figura y conductor futbolístico despejó cualquier duda sobre su continuidad profesional.

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Sport Huancayo asegura a su principal figura

El mediocampista argentino Javier Andrés Sanguinetti seguirá defendiendo la camiseta del “Rojo Matador” durante la temporada 2027. La información fue confirmada por el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), asegurando el acuerdo para la permanencia del volante.

Javier Sanguinetti el mejor futbolista de Sport Huancayo en la actualidad. (Foto: X).

Esta renovación blinda la columna vertebral del equipo huancaíno de cara a los próximos retos nacionales e internacionales. Sanguinetti se consolidó como el futbolista más determinante del campeonato peruano gracias a su jerarquía en los momentos decisivos.

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Los números de Javier Sanguinetti en Sport Huancayo

Desde su arribo a la “Incontrastable” en 2025, el volante ofensivo se convirtió en el eje del ataque del club. En apenas dos temporadas acumula un registro sobresaliente de 23 goles y 14 asistencias en la Liga 1.

Durante la campaña 2026 aportó 12 anotaciones y 7 pases gol, teniendo su noche consagratoria en la definición ante Universitario. En aquel partido decisivo firmó un doblete y repartió dos asistencias para sellar el título del Clausura.

Temporada Goles Asistencias Participaciones de gol Liga 1 2025 11 7 18 Liga 1 2026 12 7 19 Total en Sport Huancayo 23 14 37

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¿Dónde jugó anteriormente Javier Sanguinetti?

Antes de brillar en el fútbol peruano, Sanguinetti (naturalizado boliviano) construyó una extensa trayectoria internacional en 12 clubes de Sudamérica, Asia y Europa. Su etapa más recordada previa a Perú ocurrió en Bolivia, donde salió campeón con San José y Always Ready, además de ser elegido el mejor jugador de dicho país en 2018.

Argentina: Deportivo Morón (2011-2012) y San Miguel (2013).

Colombia: Boyacá Chicó (2013-2015) y Jaguares de Córdoba (2015).

Venezuela: Academia Puerto Cabello (2016).

Bolivia: Nacional Potosí (2016-2017), San José (2017-2019), Always Ready (2020-2021), Jorge Wilstermann (2022) y GV San José (2024).

Arabia Saudita: Al-Najma (2022).

Grecia: Makedonikos FC (2023).

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Con su continuidad asegurada, Sport Huancayo mantiene intacta su principal carta de desequilibrio para pelear por los máximos objetivos en 2027.

DATOS CLAVE