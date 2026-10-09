Confirman primer rival de Perú para jugar en la altura de Cusco en noviembre

La Selección Peruana apunta a quedarse en casa para la fecha FIFA de noviembre. Su primer rival estaría confirmado a falta de anuncio oficial.

La Selección Peruana dejó atrás la fecha FIFA de septiembre-octubre sin buenos resultados. El combinado dirigido por Mano Menezes no registró victorias en sus últimos cuatro partidos y espera mejorar la imagen que dejó para la siguiente ventana internacional. Para ello, jugará en casa y, más precisamente en la altura, con una selección de Concacaf a la vista.

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Desde hace varias semanas que desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está tratando de llegar a un acuerdo para jugar partidos en Perú, pero más exactamente en la altura de Cusco. La intención es que el seleccionado empiece a ganar ritmo jugando bajo estas condiciones.

En este sentido, ya habría un primer rival confirmado. El periodista Kevin Jiménez reveló que Costa Rica sería el rival de Perú en Cusco en uno de los partidos de la fecha FIFA de noviembre. Sólo resta el anuncio oficial. La intención del combinado ‘tico’ y compañía es disputar encuentros con selecciones de Conmebol y ‘La Bicolor’ sería una de ellas.

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¿Cómo llega Costa Rica al amistoso con Perú?

Costa Rica quiere recuperarse tras un ciclo muy malo con Fernando Batista como entrenador. El argentino fue despedido en plena fecha FIFA de septiembre-octubre. Dirigió 6 partidos y no ganó ni uno: cinco derrotas y un empate. Por eso, desde la Federación de ese país rescindieron su contrato y Bryan Ruiz asumió como entrenador interino de emergencia.

Con Ruiz, los ‘Ticos’ ganaron los dos últimos partidos que jugó (3-0 a Nicaragua y 2-0 a Haití). Sin embargo, quien fue una de las figuras del seleccionado en el histórico Mundial 2014, no seguiría como entrenador y se busca un nuevo seleccionador.

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¿Cuál será el otro rival de Perú en la fecha FIFA de noviembre?

Con Costa Rica prácticamente confirmado, resta conocer cuál será el otro rival que Perú tendrá en la fecha FIFA de noviembre. Es que la intención es disputar dos partidos amistosos en esta ventana internacional.

Pero, no es sencillo cerrar amistosos para jugar en la altura. De hecho, hoy por hoy, la opción más certera sería jugar con Bolivia, según múltiples fuentes. ‘La Verde’ también estaría cerca de cerrar amistoso ante Costa Rica y, por ende, ambos jugarían prácticamente un triangular en esta Fecha FIFA.

DATOS CLAVE

Perú enfrentará a Costa Rica en la altura de Cusco en noviembre.

enfrentará a en la altura de Cusco en noviembre. La Selección Peruana de Mano Menezes proyecta a Bolivia como segundo rival.

de proyecta a como segundo rival. Costa Rica despidió a Fernando Batista y nombró a Bryan Ruiz como interino.