Además de Renato Tapia, los 4 jugadores del exterior que podrían sumarse a los planes de Perú

Con miras a una mejoría colectiva e individual de la Selección Peruana, evaluaremos el posible regreso de varios jugadores que podrían ser claves si es que así lo decide pronto Mano Menezes.

Ahora que la Selección Peruana se encuentra en una etapa de crisis futbolística y que parece muy complicado encontrar una luz al final del camino, la idea tendría que ser potenciar a la plantilla con elementos que durante el último tiempo se quedaron fuera de las nóminas. Si bien muchos esperan el regreso de Renato Tapia porque no nos sobra nada, otros nombres también podrían sumarse.

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Fuente: La Bicolor.

Claramente, el caso de Renato Tapia es el más sonado dentro del medio local por la forma en cómo se desperdicia la experiencia de un jugador con muchísimos partidos encima y que tendría que ser uno de los líderes del equipo. Lo concreto es que hasta ahora no ha sido convocado por Mano Menezes y cuando se le consulta al respecto se dice que no hay comentarios de quienes no están.

Dicho esto, además del volante que hoy en día milita en los Emiratos Árabes Unidos, existen otros cuatro futbolistas que tranquilamente podrían unirse al universo de opciones para el futuro cercano de la Selección Peruana. Hablamos específicamente de Sergio Peña, Joao Grimaldo, Felipe Chávez y Fabio Gruber, así que a partir de ahora dependerá de la postura del comando técnico.

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¿Cuál es la situación futbolística de estos cuatro jugadores para volver a ser convocados?

El caso de los jugadores anteriormente mencionados es distinto con miras a un posible regreso a las convocatorias de la Selección Peruana. Sergio Peña, criticado y vapuleado por los hinchas por sus actuaciones con el equipo de todos durante el último tiempo, juega en el OFK Beograd de la Superliga de Serbia luego de un breve paso por el Sakaryaspor de Turquía, así que podría ser interesante que pueda regresar a Videna para ser un opción en el mediocampo.

Joao Grimaldo es uno de los atacantes en donde más esperanza se puso y demostró cosas interesantes cuando fue llamado. Su irregularidad con camiseta del Sparta Praga de República Checa lo viene alejando de las planificaciones de Mano Menezes y deberá ponerse las pilas para regresar en noviembre. No nos sobran extremos, así que lo ideal sería tenerlo nuevamente en la próxima lista.

Fuente: Getty Images.

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Felipe Chávez dejó las filas de Bayern Múnich para mudarse al FC Magdeburgo de la Bundesliga 2 y viene luchando por ganarse un lugar de relevancia. De todas maneras, debería ser una apuesta de la Bicolor para ver si es que muestra condiciones de quedarse. Finalmente, Fabio Gruber sí está en la mira constante del comando técnico y en esta reciente fecha FIFA quedó fuera por una lesión.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Renato Tapia milita en Emiratos Árabes Unidos y no fue convocado por Mano Menezes .

milita en Emiratos Árabes Unidos y no fue convocado por . Sergio Peña juega actualmente en el OFK Beograd de la Superliga de Serbia.

juega actualmente en el de la Superliga de Serbia. Felipe Chávez dejó el Bayern Múnich para jugar en el FC Magdeburgo.