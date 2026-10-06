Dónde ver EN VIVO amistoso Perú vs. Colombia HOY: hora, canales de TV y streaming online

Hoy se juega el amistoso internacional de Perú vs. Colombia. Entérate los detalles aquí, para mirar este cotejo por la TV y streaming online.

Las selecciones de Perú y Colombia disputan este martes 6 de octubre de 2026 un atractivo amistoso internacional por la fecha FIFA. El encuentro se llevará a cabo en el Nu Stadium de Miami, Florida, escenario en el que ambos equipos se preparan antes del reinicio de la actividad oficial.

Publicidad

Ambos conjuntos llegan con el objetivo de ajustar piezas tácticas y sumar minutos para consolidar a sus respectivos planteles.

Perú vs. Colombia se enfrentan ahora en amistoso internacional. (Foto: X).

¿A qué hora juega Perú vs. Colombia EN VIVO hoy?

El compromiso entre la Bicolor y la escuadra cafetera está fijado para las 6:45 p. m. (hora peruana y colombiana). A continuación, la guía completa de horarios para seguir las acciones desde distintos puntos:

Publicidad

Perú, Colombia y Ecuador: 6:45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7:45 p. m.

Estados Unidos (Miami / Nueva York): 7:45 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8:45 p. m.

México y Costa Rica: 5:45 p. m.

España: 1:45 a. m. (miércoles 7 de octubre)

¿Qué canales de TV transmiten el Perú vs. Colombia en directo?

La transmisión por televisión abierta y por cable estará disponible a través de las señales oficiales registradas para cada país:

En Perú: El cotejo se emite EN VIVO en señal abierta por América TV (Canal 4).

En Colombia: La emisión corre por cuenta de Gol Caracol (Caracol TV) y Fútbol RCN (Canal RCN).

Publicidad

¿Dónde ver el partido ONLINE por streaming?

Para seguir el duelo en vivo desde computadoras, dispositivos móviles o Smart TV, se habilitaron las siguientes opciones en línea:

En Perú: Se puede sintonizar la transmisión por la plataforma de América TVGO y vía Bicolor+.

En Colombia: La cobertura digital está disponible a través de Caracol Play, la app DITU y los portales web oficiales de Caracol y RCN.

Publicidad

Señales de Perú y Colombia para este partido

Todo está listo en Miami para este choque internacional entre peruanos y colombianos. Recuerda conectarte con anticipación a la señal de América TV o Caracol TV para seguir la previa oficial del compromiso.

Si vas a optar por la alternativa web, asegúrate de contar con una suscripción activa o un usuario registrado en América TVGO o Caracol Play para disfrutar la emisión sin interrupciones. O seguir los detalles desde Bolavip, con nuestro minuto a minuto.

DATOS CLAVE

Perú vs. Colombia se enfrentan hoy a las 6:45 p. m. en Miami.

América TV, Caracol y RCN transmiten el partido en vivo por televisión.

América TVGO y Caracol Play emitirán el encuentro en vivo por streaming.