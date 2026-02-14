Jean Ferrari saca a la luz detalle que perjudica a Gonzalo Núñez tras polémica con Eryc Castillo

Después de que Eryc Castillo fallara el penal que podría haber asegurado la clasificación de Alianza Lima a la Fase 2 de la Copa Libertadores, el periodista Gonzalo Núñez protagonizó un acto de racismo en vivo durante su programa, apuntando contra el jugador por su color de piel.

Ante esta situación, Jean Ferrari, dirigente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no dudó en intervenir y reveló un dato que complica seriamente al comunicador en mención.

Jean Ferrari saca a la luz detalle que perjudica a Gonzalo Núñez

Jean Ferrari informó mediante su cuenta de Twitter que Gonzalo Núñez incurrió en un delito doloso al emitir comentarios racistas sobre el ecuatoriano Eryc Castillo, vulnerando además la regla de conducta que debe cumplir tras su reciente juicio.

Es por esta razón que el Director General de la FPF se vio en la obligación de solicitarle a la Fiscalía del Perú intervenir en el caso contra el expresentador de Exitosa Deportes.

“Gonzalo Núñez debe respetar, a mi parecer, ha cometido otro delito doloso dentro del período de prueba violando la regla de conducta c), estando “bajo apercibimiento de revocarse el régimen de prueba, en caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 65° del CP. Fiscalía del Perú“, escribió Ferrari.

Las disculpas de Gonzalo Núñez tras comentarios racistas

Tras el fallo de penal de Eryc Castillo en el partido de Alianza Lima contra 2 de Mayo en la Copa Libertadores, Gonzalo Núñez emitió comentarios racistas en su contra. No obstante, al día siguiente, frente a la ola de críticas, ofreció disculpas públicas y comunicó su renuncia a Exitosa Deportes.

“Estoy triste, estoy meditabundo. La fregué feo. Pobre Castillo, un ecuatoriano que residió en país ajeno. ¿Qué voy a hacer? ¿Pedir disculpas? Qué queda. No queda de otra. Perdón a la gente de Alianza Lima. Tengo que esperar la sanción y dar las gracias por este espacio que me dan. Cuando uno mete la pata, hay que sacar los pies con dignidad. Disculpas de verdad, estoy dolido. No me queda otra que hacer esto. Me voy a reunir con la alta gerencia de la radio. Voy a dejar el programa”, señaló el periodista.

Jean Ferrari informó que Gonzalo Núñez vulneró sus reglas de conducta tras un juicio reciente.

El periodista Gonzalo Núñez presentó su renuncia al medio Exitosa Deportes tras la polémica.

