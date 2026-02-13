Gonzalo Núñez reaparece y se rectifica luego de comentarios racistas a Eryc Castillo: “Disculpas a la sociedad”

Luego de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026, se dieron distintas evaluaciones del rendimiento del equipo liderado técnicamente por Pablo Guede. Algunos fueron realmente drásticos, fuera de lugar y ofensivos, tal y como es el caso de un Gonzalo Núñez que el día de hoy mostró un enorme arrepentimiento por las palabras racistas que dijo en contra de Eryc Castillo.

Como bien todos sabemos, Eryc Castillo tuvo en sus pies la ventaja para Alianza Lima en el primer tiempo del duelo ante 2 de Mayo en Matute. Falló el penal y a raíz de ello es que se tejieron diversas hipótesis de lo ocurrido. Fiel a su estilo cuando le falta una dosis de entendimiento, Gonzalo Núñez se refirió al color de piel del ecuatoriano y hace algunas horas pidió disculpas a nivel nacional.

“Perdón a la gente de Alianza Lima y a la sociedad en general. La fregué. Hoy caminaba por la calle y algunos me comentaban. ¿Qué puedo hacer? Nada. Tengo que esperar la sanción y dar las gracias por este espacio que me dan. Cuando uno la friega, hay que sacar los pies con dignidad. Estoy muy dolido y no me queda otra que hacer esto. Pido disculpas al club Alianza Lima ante todo”; comentó en primera instancia Gonzalo Núñez en ‘Exitosa Deportes‘.

Seguido a estos comentarios de total remordimiento por su accionar, el popular ‘Castor‘ reveló que podría ser sancionado luego de sus actos discriminatorios. “Me voy a reunir con la alta gerencia de la radio para ver qué decisión toman. Estoy a disposición de las investigaciones y todo. Voy a dejar el programa hoy porque quiero ver qué pasa. Disculpas a Alianza Lima, al Perú y a la sociedad en general. ¿Qué más puedo pedir? Es lo único que se me ocurre por el momento”.

El fútbol peruano condenó las palabras discriminatorias de Gonzalo Núñez

El accionar condenatorio de Gonzalo Núñez se dio el día de ayer durante la edición del programa radial ‘Exitosa Deportes’ y horas después tuvimos distintas reacciones totalmente en contra de las palabras discriminatorias hacia Eryc Castillo. El Ministerio de Cultura, la Liga 1 y Alianza Lima emitieron comunicados rechazando tajantemente lo sucedido, esperando a la vez una rectificación pública que ya se dio el día de hoy.

Quien también estuvo muy al tanto de las circunstancias fue la pareja de Eryc Castillo al publicar un extenso mensaje a través de sus redes sociales oficiales. “Me pregunto qué clase de periodismo ejerce alguien que reduce el análisis deportivo a comentarios cargados de prejuicio. Antes de cualquier camiseta, de cualquier resultado o de cualquier crítica, está la persona y nadie merece ser reducido a comentarios vacíos o deshumanizantes”; comentó Melisa Mosquera.

