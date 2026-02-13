Alianza Lima y Liga 1 condenan repudiables palabras del periodista Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo

En las últimas horas, Eryc Castillo fue blanco de múltiples cuestionamientos tras fallar el penal ante 2 de Mayo en Matute por la Copa Libertadores. Mientras algunos comentarios tuvieron un tono constructivo, otros como los de Gonzalo Núñez generaron rechazo y fueron duramente criticados por varios aficionados del fútbol peruano.

Ante esta situación, Alianza Lima tomó la decisión de pronunciarse y dio a conocer su postura antes las polémicas declaraciones del popular periodista deportivo.

Comunicado de Alianza Lima

“El Club Alianza Lima expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones racistas vertidas por el periodista Gonzalo Núñez en el programa radial Exitosa Deportes, en las que se agravia directamente a nuestro jugador Eryc Castillo, utilizando el color de su piel como argumento para descalificar su desempeño profesional”, señalaron en primera instancia.

Asimismo, agregaron lo siguiente: “Este tipo de expresiones no solo vulneran la dignidad de nuestro futbolista, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión. El fútbol es un espacio que une, inspira y representa la diversidad de nuestra sociedad; cualquier manifestación de discriminación étnico-racial resulta inaceptable”.

“Exigimos la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizadas, así como las disculpas correspondientes a nuestro jugador y a toda la comunidad que se ha visto afectada por estas inaceptables expresiones”, sentenciaron.

La Liga 1 también se manifestó al respecto

A través de sus redes sociales, la Liga 1 no pudo evitar pronunciarse al respecto y dejó en claro su rechazo ante las recientes declaraciones de Gonzalo Núñez en el programa ‘Exitosa Deportes’.

¿Qué dijo Gonzalo Núñez?

Tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, el periodista deportivo procedió a analizar el partido y, al referirse a la ejecución del delantero ecuatoriano, expresó lo siguiente: “Los jugadores negros siempre fallan los penales. Son más de la cabeza que los jugadores blancos”.

