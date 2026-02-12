Gonzalo Núñez reveló una llamativa razón por la que Eryc Castillo erró su penal en Matute

Todos sabemos que Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo, pero una de las acciones del partido en Matute que pudo haber cambiado el desenlace fue el penal que falló Eryc Castillo en el primer tiempo. La presunta desconfianza de Paolo Guerrero para asumir la responsabilidad sigue siendo debate y es ahí en donde se tienen varias posturas.

Frente a dicha situación es que Gonzalo Núñez tuvo una singular evaluación y en donde incluso podríamos decir que el comentario se le fue de las manos. Durante la última edición del programa radial ‘Exitosa Deportes‘ tuvimos unas palabras bastante subidas de tono y que llegan hasta límites del racismo. Es así, se dio y lamentablemente fue Eryc Castillo quien sufrió las palabras del periodista.

“Los negros son menos fuerte de la cabeza que el blanco y hay un estudio al respecto. Se huevean un poco en los penales”; fue el drástico comentario de Gonzalo Núñez y con lo cual se tuvo automáticamente la respuesta de los demás panelistas del programa radial en una clara señal de que estaban en desacuerdo por lo dicho y que no tiene nada que ver con lo venía explicando.

Lo más llamativo es que horas después del exabrupto, el popular ‘Castor’ trató de aclarar lo dicho sobre Eryc Castillo y simplemente aseguró que se trató de un presunto fundamento de estudio que no pudo confirmar. “No encontré a un autor conocido o la fuente de lo que dije, entonces no lo pude leer en vivo. Lo retiro y listo. Se acabó”; concluyó en el programa ‘Juguemos en serio‘.

El comunicado del Ministerio de Cultura en contra de lo dicho por Gonzalo Núñez

Las declaraciones racistas de Gonzalo Núñez no pasaron para nada desapercibidas y hace algunos momentos se publicó un comunicado oficial por parte del Ministerio de Cultura en una clara señal de rechazo total. Es más, se deja entrever que tomarán las medidas correspondientes y hacen un llamado a que esta clase de comportamientos solo generan desigualdad en la sociedad.

“El Ministerio de Cultura rechaza las expresiones racista difundidas el 12 de febrero de 2026 en el programa deportivo Exitosa Deportes, en las que el periodista Gonzalo Núñez emitió comentarios que descalifican el desempeño deportivo de un jugador profesional utilizando el color de la piel como elemento central para atribuir supuestas deficiencias”; se puede leer en el comunicado.

En esta misma línea, se aprecia lo siguiente: “La Procuraduría pública del Ministerio de Cultura oficiará al Ministerio Público sobre los hechos acontecidos para que se actué conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal, que sancione los actos de discriminación e incitación a la discriminación. Exhortamos a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión a evaluar los hechos e iniciar el procedimiento de investigación y sanción previsto”.

Fuente: Ministerio de Cultura.

