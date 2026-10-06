Las alineaciones confirmadas del amistoso Perú vs. Colombia: formaciones, cambios y bajas

El Perú vs. Colombia, amistoso internacional por Fecha FIFA. Ya cuenta con sus alineaciones confirmadas, para un partido entre sudamericanos.

Las selecciones de Perú y Colombia se enfrentan esta tarde en el NU Stadium de Miami en un vibrante duelo amistoso por la fecha FIFA. El encuentro servirá a ambos comandos técnicos para medir el nivel de sus planteles y afinar detalles tácticos de cara a sus próximos retos oficiales.

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El ambiente en Estados Unidos promete un marco espectacular con miles de hinchas en las tribunas. Ambas escuadras llegan con la obligación de mostrar un funcionamiento colectivo sólido tras sus últimos ensayos internacionales en territorio norteamericano.

Los Perú vs. Colombia siempre nos presentaron cracks de alto nivel. (Foto: X).

Alineación confirmada de Perú vs. Colombia

El técnico Mano Menezes definió un esquema dinámico con novedades en las bandas para buscar mayor volumen ofensivo y solidez en el bloque defensivo. La propuesta del estratega busca consolidar la transición rápida entre líneas.

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Portero: Pedro Gallese.

Defensores: Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés y Marcos López.

Mediocampistas: • Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún.

Delanteros: Jairo Vélez, Piero Magallanes, Adrián Ugarriza.

Alineación confirmada de Colombia vs. Perú

Néstor Lorenzo apuesta por un once con jerarquía en la zaga central y velocidad por las bandas para desequilibrar desde el primer minuto. El combinado cafetero pretende imponer condiciones mediante la posesión del balón y la presión alta.

Portero: Kevin Mier.

Defensores: • Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo (o Samuel Velásquez).

Mediocampistas: Gustavo Puerta, Jhon Solís, Jhon Arias.

Delanteros: Juan Rengifo, Yaser Asprilla, Luis Javier Suárez.

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Bajas y variantes clave del partido

Perú: Oliver Sonne quedó al margen de la lista oficial por disposición médica acordada entre el cuerpo técnico y la FPF, lo que le abre la puerta a Marco Huamán para arrancar como titular por el carril derecho.

Colombia: El estratega cafetero mantendrá variantes de refresco en el banco de suplentes, con elementos de recambio como Richard Ríos y Marino Hinestroza, listos para la segunda mitad.

¿A qué hora y dónde ver el Perú vs. Colombia en vivo y en streaming?

El compromiso está pactado para iniciar a las 6:45 p. m. (hora peruana y colombiana) en las instalaciones del NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

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En Perú: La transmisión en televisión estará disponible por la señal abierta de América TV (Canal 4). Vía streaming y formato digital, el partido se podrá ver en vivo a través de América tvGO y la plataforma oficial de la FPF, Bicolor+.

En Colombia: El encuentro se transmitirá en televisión por Gol Caracol (Caracol TV) y Fútbol RCN (Canal RCN). Vía streaming y señal online, estará disponible en las plataformas oficiales de ambas cadenas.

En Estados Unidos y streaming internacional: La señal estará disponible a través de plataformas autorizadas como Fanatiz y FuboTV.

DATOS CLAVE