Con Piero Cari y tres del exterior, así es la lista de convocados de Perú Sub 20 para amistosos ante Brasil

Thiago Kosloski dio a conocer los nombres elegidos para los partidos que la Selección Peruana Sub 20 tenga ante Brasil. Jugarán el 13 y 16 de noviembre en Belém.

La Selección Peruana Sub 20 disputará en los próximos días dos partidos amistosos ante su par de Brasil en Belém los días 13 y 16 de noviembre. El entrenador Thiago Kosloski informó la lista de convocados para estos encuentros. Destacan las presencias de Piero Cari y Jussepi García, con experiencia en el primer equipo de Alianza Lima, así como también tres jugadores provenientes del fútbol del exterior.

Publicidad

Para estos partidos amistosos, Thiago Kosloski convocó a una gran parte de los futbolistas que han estado recientemente en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. En dicho certamen, la Selección Peruana Sub 20 logró la medalla de bronce, venciendo en dicho encuentro a su par de Chile.

Con la base ya establecida, se confirman las presencias de algunos jugadores conocidos de la Primera División de Perú como Piero Cari, quien fue capitán en los Juegos Suramericanos y Jussepi García. El primero ha vuelto a la consideración de Pablo Guede, mientras que el segundo, debido a ciertas lesiones, hasta tuvo partidos como titular.

Publicidad

Además destacan otros nombres como Fabrisio Mesías (Alianza Lima), César Bautista (Sporting Cristal), Joaquín Verde (Universitario), Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal), Joao Cuenca (Sporting Cristal), Gerson Castillo (Sporting Cristal), Christopher Loayza (Universitario) y Nicolás Rengifo (Universitario), entre otros.

Los tres jugadores del exterior que van a la Sub 20 de Perú

Para estos amistosos ante Brasil, Thiago Kosloski contará con tres futbolistas que militan en el fútbol del exterior. Ellos son el defensor Matías Bordón, de Deportes Concepción de Chile, Philipp Eisele del Eintracht Frankfurt de Alemania, y Marco Rivas de Tigre en Argentina. Este último fue parte del plantel que estuvo en los Juegos Suramericanos.

Bordón viene siendo muy considerado por Perú, pese a contar con la nacionalidad chilena. Lo mismo ocurre con Philipp Eisele Yupanqui, quien nació en Alemania, pero decidió representar a ‘La Bicolor’ en sus juveniles. Y Marco Rivas, quien nació en Argentina, también eligió al combinado peruano.

Publicidad

Por el contrario, entre los nombres ausentes, hay que mencionar a Fernando Lasanta, actualmente arquero en las juveniles de Vélez Sarsfield de Argentina, y Jair Moretti, uno de los goleadores de Sporting Cristal II en Liga 3.

El seleccionado peruano Sub 20, dirigido por Kosloski, se prepara para lo que será el Sudamericano Sub 20, que se jugará entre enero y febrero de 2027. Los duelos ante Brasil son una buena prueba para saber dónde está ‘La Bicolor’ con respecto a un rival importante.

Lista de convocados de la Selección Peruana Sub 20

ARQUEROS

Fabrisio Mesías (Alianza Lima)

César Bautista (Sporting Cristal)

Tylor Carrol (Unión Huaral)

Publicidad

DEFENSAS

Samuel Pereda (Alianza Lima)

Matías Bordón (Deportes Concepción/CHI)

Joaquín Verde (Universitario)

Jussepi García (Alianza Lima)

Dylan Maceda (FBC Melgar)

Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal)

Joao Cuenca (Sporting Cristal)

MEDIOCAMPISTAS

Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt/ALE)

Braidy Paz (Alianza Lima)

Gerson Castillo (Sporting Cristal)

Piero Cari (Alianza Lima)

Lionel Herrera (Sporting Cristal)

Jeanpiero Falconí (FBC Melgar)

Josemaría Mellán (Sporting Cristal)

Christopher Loayza (Universitario)

Rodrigo Guerrero (Comerciantes FC)

Santiago Berckemeyer (Unión Huaral)

DELANTEROS

Marco Rivas (CA Tigre/ARG)

Oliver López (Sporting Cristal)

Nicolás Rengifo (Universitario)

Adrián Cáceres (Universitario)

Publicidad

La lista de convocados de la Selección Peruana Sub 20 (X @SeleccionPeru).

DATOS CLAVE