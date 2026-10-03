Los 2 jugadores más cuestionados de Perú luego de perder ante Canadá: “No sirven para nada”

Perú perdió 2-0 ante Canadá en la ciudad de Montreal y el rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas. Los hinchas critican el nivel de un par de jugadores que hoy fueron titulares.

Nuevamente la Selección Peruana no pudo conseguir la victoria en esta fecha FIFA. Ahora fue el turno de enfrentar a Canadá en la ciudad de Montreal y el marcador fue un 2-0 a favor de los locales. El rendimiento de los nuestros no fue para nada el esperado, sobre todo cuando en el último duelo ante México se vio una mejora colectiva. Dicho esto, el hincha explotó en contra de dos titulares.

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Fuente: Canada’s Men’s National Team.

Con un caída que de principio a fin empezó siendo bastante complicada por el nivel futbolístico mostrado por Canadá, prácticamente el equipo de todos nunca pudo encontrarse en la cancha y fueron muy pocas aproximaciones sobre el área rival. Es así que nombres como los de Oliver Sonne y Álex Valera son los que más tendencia generan por el performance mostrado el día de hoy en Montreal.

“Valera no sirva para nada, cabecea y patea por patear. Sonne está mal también, los dos goles fueron por culpa de él”, “Sonne hasta ahora no demuestra nada. Desde que llegó no tiene un partido bueno, pero si le siguen teniendo paciencia a Valera, pues normal” y “Bajito Sonne, marca muy mal. Valera, cholo querido, la selección no es tu espacio en el mundo, déjalo ir“; comentan los hinchas en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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De esta manera, se entiende que el malestar de los aficionados de la Selección Peruana colapsa cada vez que aprecian un rendimiento como el de hoy frente a Canadá. A pesar de las variantes del segundo tiempo, en donde por cierto el equipo era casi nuevo en relación al titular, las presencias de Oliver Sonne y Álex Valera se mantuvieron como los jugadores más criticados por el pueblo.

Los terribles números de Perú durante el último tiempo

Luego de la derrota de hoy ante Canadá en el Saputo Stadium ubicado en la ciudad de Montreal, la Selección Peruana completó unas estadísticas realmente lamentables durante el último tiempo. Hablamos de que el equipo de todos acaba de completar 12 encuentros consecutivos sin mantener el arco en cero, situación que claramente es ajena a cualquier guardameta que sea titular.

Además, tan solo se ha podido conseguir 1 triunfo en los últimos 15 partidos disputados: se perdieron 9 y se empataron 5. De esta manera, la Bicolor es el único país sudamericano en registrar menos de 2 victorias en la misma cantidad de duelos jugados. Estamos ante una etapa bastante complicada en nuestro balompié y estos números son el claro reflejo de la dificultad del recambio.

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PERÚ suma 12 partidos consecutivos recibiendo goles. Está a cuatro cotejos de igualar su peor racha de tantos concedidos en toda la historia (16 encuentros entre los años 1959 y 1965).



PERÚ ha ganado solo 1 de sus últimos 15 partidos. Perdió 9 y empató 5. Recibiendo 25 goles y… pic.twitter.com/gFW1WDrVWC — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) October 3, 2026

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