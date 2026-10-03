Perú vs. Canadá EN VIVO y GRATIS por el amistoso internacional FIFA: minuto a minuto

Perú se enfrenta a Canadá en Montreal en su tercer partido amistoso de esta fecha FIFA. Sigue los detalles minuto a minuto del duelo.

La Selección Peruana enfrenta a Canadá este sábado 3 de octubre desde las 13:00 horas peruana en el Saputo Stadium de Montreal. Se trata del tercer partido amistoso que disputa ‘La Bicolor’ de Mano Menezes en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. El partido se puede ver en vivo por América TV, América tvGO y TV360 (Bicolor+ Premium).

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Perú empezó mal esta fecha FIFA con la dura derrota 4-1 a manos de Estados Unidos en Orlando. Pero, se pudo recuperar y dejar una mejor imagen en New Jersey con el empate 1-1 ante México. Ahora, sale de territorio estadounidense para medirse ante la dura Canadá.

Para el seleccionado dirigido por Jesse Marsch, este es el segundo encuentro amistoso que disputa en esta fecha FIFA, ya que viene de ganarle 1-0 a Chile con gol de Jonathan David en Toronto. Ahora, sigue en su país, pero enfrenta al combinado blanquirrojo en Montreal.

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Todos los detalles de Perú vs. Canadá

Alineaciones confirmadas para Perú vs. Canadá

PERÚ

Diego Romero

Oliver Sonne

Miguel Araujo

Alfonso Barco

Marcos López

Wilder Cartagena

Oslimg Mora

Yoshimar Yotún

Bassco Soyer

Jairo Vélez

Álex Valera

DT: Mano Menezes

CANADÁ

Owen Goodman

Niko Sigur

Luc De Fougerolles

Ralph Priso

Richard Chukwu

Liam Millar

Stephen Eustáquio

Nathan-Dylan Saliba

Jacob Shaffelburg

Jonathan David

Daniel Jebbison

DT: Jesse Marsch

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¿A qué hora se juega Canadá vs. Perú?

Canadá vs. Perú, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este sábado 3 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

11:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 13:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 14:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 15:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 20:00 | España

¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Perú?

El partido amistoso entre la Selección Peruana y Canada, que se disputa en el Saputo Stadium de Montreal, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

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