Perú vs. Canadá EN VIVO y GRATIS por el amistoso internacional FIFA: minuto a minuto

La Selección Peruana enfrenta a Canadá este sábado 3 de octubre desde las 13:00 horas peruana en el Saputo Stadium de Montreal. Se trata del tercer partido amistoso que disputa ‘La Bicolor’ de Mano Menezes en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. El partido se puede ver en vivo por América TV, América tvGO y TV360 (Bicolor+ Premium).
Perú empezó mal esta fecha FIFA con la dura derrota 4-1 a manos de Estados Unidos en Orlando. Pero, se pudo recuperar y dejar una mejor imagen en New Jersey con el empate 1-1 ante México. Ahora, sale de territorio estadounidense para medirse ante la dura Canadá.
Para el seleccionado dirigido por Jesse Marsch, este es el segundo encuentro amistoso que disputa en esta fecha FIFA, ya que viene de ganarle 1-0 a Chile con gol de Jonathan David en Toronto. Ahora, sigue en su país, pero enfrenta al combinado blanquirrojo en Montreal.
Todos los detalles de Perú vs. Canadá
Alineaciones confirmadas para Perú vs. Canadá
PERÚ
- Diego Romero
- Oliver Sonne
- Miguel Araujo
- Alfonso Barco
- Marcos López
- Wilder Cartagena
- Oslimg Mora
- Yoshimar Yotún
- Bassco Soyer
- Jairo Vélez
- Álex Valera
- DT: Mano Menezes
CANADÁ
- Owen Goodman
- Niko Sigur
- Luc De Fougerolles
- Ralph Priso
- Richard Chukwu
- Liam Millar
- Stephen Eustáquio
- Nathan-Dylan Saliba
- Jacob Shaffelburg
- Jonathan David
- Daniel Jebbison
- DT: Jesse Marsch
¿A qué hora se juega Canadá vs. Perú?
Canadá vs. Perú, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este sábado 3 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:
- 11:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 13:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 14:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 15:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 20:00 | España
¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Perú?
El partido amistoso entre la Selección Peruana y Canada, que se disputa en el Saputo Stadium de Montreal, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:
- Perú: América TV, América tvGO y TV360
- Canadá: TSN4, TSN5, RDS, RDS App y OneSoccer
- Estados Unidos: Fanatiz y Triller TV+
- España: Triller TV+
- Resto del mundo: Triller TV+