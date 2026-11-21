Williams Riveros todavía tiene contrato con Universitario, aunque un par de equipos de la Liga 1 lo tienen en la mira para la temporada 2027. Conoce quiénes son y cómo podría darse esta situación.

Cuando algunos equipos ya terminaron con su participación en la Liga 1 y otros todavía se mantienen firmes con la idea de luchar por el título nacional, no se puede negar que algunos intereses y negociaciones de fichajes se vienen dando por parte de las directivas. Este sería el caso de un Williams Riveros quien está siendo seguido por dos equipos muy importantes del fútbol peruano.

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Fuente: Universitario.

Pese a tener contrato vigente con Universitario de Deportes, el cual por cierto culmina en el mes de diciembre del año 2027, las últimas informaciones indican que desde Sport Boys y Cusco FC estarían analizando la posibilidad de sumarlo a sus filas si es que las condiciones se dan. Eso sí, el factor económico representaría ser uno de las trabas en el caso de que puedan negociar.

“Al final de La Marina se están preguntando lo mismo. No creo que la ‘U’ le renueve a Williams Riveros. No se sabe si un central de Sport Boys se va a ir, pero están anticipándose a las posibilidades porque hay alguno que quieren que renueve y todavía no ha renovado“; reveló el periodista Renato Luna durante la última edición del programa ‘Nada que no sepa‘.

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Asimismo, dentro del aspecto financiero y del otro equipo interesado en el zaguero de 34 años, se explicó. “No creo que Boys le pueda pagar la mitad de lo que le pague la ‘U’, no lo veo como un golpe en la mesa. Están considerándolo de todas maneras y no sería el único. Hay otro equipo de altura que también ha consultado por Williams Riveros. Es dónde está Machu Picchu, un dorado“.

Los números de Williams Riveros con Universitario en este año 2026

Siendo uno de los referentes y capitanes de la plantilla de Universitario de Deportes, para nadie es ninguna novedad que Williams Riveros se ganó un lugar de enorme relevancia en la institución. Con algunos errores en ciertos partidos y en otros siendo realmente clave en la defensa, el paraguayo ha disputado hasta el momento un total de 30 encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores.

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Anotando tres goles y siendo un titular indiscutible como líbero en una línea de tres defensores, el popular ‘Tarzán‘ podría estar viviendo sus últimos meses en la ‘U’. Por ahora no existe nada concreto respecto a negociaciones con Sport Boys o Cusco FC, así que en el caso de que lo pretendan deberán realizar un esfuerzo por la compra del pase o una cesión de por medio al todavía tener contrato.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Williams Riveros despertó el interés de Sport Boys y Cusco FC para ficharlo.

despertó el interés de Sport Boys y Cusco FC para ficharlo. Diciembre de 2027 marca el final de su contrato vigente con Universitario de Deportes.

marca el final de su contrato vigente con Universitario de Deportes. 30 partidos y 3 goles suma el defensa paraguayo durante la temporada 2026.