Alianza Atlético, Cienciano y Cusco FC pueden ayudar a Universitario a jugar la final ante Alianza Lima

Universitario puede clasificar a la final nacional sin ser campeón del Torneo Clausura. Para ello, son clave otros partidos con Sullana, Cienciano y Cusco como protagonistas.

La definición por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y los posteriores Playoffs por el título nacional cuentan con múltiples escenarios. Uno de ellos podría favorecer a Universitario de Deportes sin tener que ganar el actual certamen, pero clasificando directamente a la final por el título nacional ante Alianza Lima.

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Sport Huancayo, rival de Universitario en la lucha por el Clausura y en la última jornada, está bien perfilado para ser el ganador del certamen. No obstante, existe un escenario en donde el ‘Rojo Matador’ se adjudique el torneo, pero sin acceder a los Playoffs por el título nacional.

Si Huancayo es el ganador del Torneo Clausura, pero no queda dentro de los ocho primeros de la tabla Acumulada 2026, no podrá acceder a la definición por el título nacional. Esto se especifica en el Reglamento de la Liga 1. Si esto ocurre, se jugará directamente la final de los Playoffs entre el ganador del Apertura, en este caso, Alianza Lima, y el segundo en el Acumulado, en este caso, Universitario.

Para que la ‘U’ acceda a la final, Huancayo debe quedar en el noveno puesto de la Acumulada y esto puede ocurrir dependiendo de ciertos resultados. Para ello, habrá que estar atento al partido entre ambos equipos, pero no son los únicos, ya que el Sporting Cristal vs. Cienciano, Alianza Atlético vs. FBC Melgar y el Cusco FC vs. ADT son clave.

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Los resultados que necesita Universitario para jugar la final nacional sin ganar el Torneo Clausura

Existen múltiples escenarios de definición tanto para el Torneo Clausura como para los Playoffs por el título nacional. Lo que tiene que pasar para que Universitario juegue la final ante Alianza Lima con Sport Huancayo como campeón del certamen es lo siguiente:

Universitario igualar ante Sport Huancayo

Cienciano empatar o ganar ante Sporting Cristal

Alianza Atlético vencer a FBC Melgar

Cusco FC empatar o derrotar a ADT

Solo así, Sport Huancayo quedaría como campeón del Torneo Clausura 2026 con 35 puntos, pero quedaría en el noveno lugar en la Acumulada 2026 con 51 unidades. Así quedaría la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 si se dan estos resultados.

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POS EQUIPOS PUNTOS DIF 1 Alianza Lima 72* +31 2 Universitario de Deportes 62 +20 3 FBC Melgar 57 +17 4 Deportivo Garcilaso 55** +14 5 Sporting Cristal 52 +15 6 Alianza Atlético 52 +2 7 Cusco FC 52 -1 8 Cienciano 51 +8 9 Sport Huancayo 51 -1

*Se contabilizó victoria ante FC Cajamarca.

**Se contabilizó derrota ante Juan Pablo II College. Si gana, superará a FBC Melgar y clasificaría a la fase 2 de la Copa Libertadores 2027.

***Las victorias que se traducen en la tabla de posiciones fueron contabilizadas como 1-0.

Así quedó la programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys | 13:00 horas | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

Juan Pablo II College vs. Deportivo Garcilaso | 15:15 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II

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LUNES 16 DE NOVIEMBRE

UTC vs. Los Chankas | 13:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón

CD Moquegua vs. Atlético Grau | Estadio 25 de Noviembre | 15:00 horas

Cusco FC vs. ADT | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | 15:00 horas

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

Alianza Atlético vs. FBC Melgar | Estadio Campeones del 36 | 15:00 horas

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Alianza Lima vs. FC Cajamarca | Estadio Alejandro Villanueva | 15:30 horas

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DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

Sporting Cristal vs. Cienciano | Estadio Alberto Gallardo | 15:00 horas

Sport Huancayo vs. Universitario | IPD Huancayo | 15:00 horas

DATOS CLAVE