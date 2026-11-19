El futbolista de Sporting Cristal habló sobre sus trámites de nacionalización. No descartó la posibilidad de jugar para Perú, pero para ello "hay que trabajar".

Santiago González confirmó su plan para obtener la nacionalidad peruana y deslizó la posibilidad de representar a ‘La Bicolor’. En una entrevista con L1MAX, una de las figuras de Sporting Cristal reveló que iniciará los trámites el próximo año. Esto ayudará a los ‘Celestes’ en la conformación del plantel para la temporada 2027.

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La nacionalización de Santi González había trascendido hace algunos días con la información que reveló Denilson Barrenechea en Estudio Fútbol (A Presión en YouTube). Desde Sporting Cristal, contaban con la posibilidad que su futbolista inicie los trámites para lograr la nacionalidad. Así, no ocuparía cupo de extranjero.

Este plan fue confirmado por el propio extremo de 27 años. En su charla en L1 Radio, habló sobre la idea de la nacionalización y cómo su familia se ha adaptado muy bien al Perú. “Como dije en ese tiempo, tengo un hijo peruano. La verdad que con mi familia estamos muy contentos acá en Perú y bueno, ya estamos en trámites, así que ojalá se pueda dar esa situación“, dijo.

“Si Dios quiere el próximo año se puede dar, así que nada, como te dije, ya estoy haciendo el tema de los papeles y bueno, ahora a esperar a ver para cuándo se puede dar“, agregó sobre sus planes para el próximo año sobre la nacionalización.

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🗣️ Declaraciones de Santiago González



"Me interesa bastante nacionalizarme, con mi familia estamos muy contentos en Perú y ya estamos en trámite para el próximo año, bienvenida sea la selección"



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La chance de la Selección Peruana

Con la nacionalización, Santi González podría ser elegible para la Selección Peruana. El puesto de extremo no cuenta con suficientes variantes y la opción del jugador de Sporting Cristal puede ser interesante para Mano Menezes.

“Obvio que se puede dar (la chance de la Selección Peruana), pero hay que estar tranquilo y hay que trabajar. Primero que nada, me debo a Sporting Cristal, así que hay que trabajar para el club“, comentó.

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Y agregó respecto a sus posibilidades reales para la selección blanquirroja: “Creo que lo estoy haciendo bien y nada, tengo que estar tranquilo. Si me nacionalizo y se da lo de la selección, bienvenido sea, sería buenísimo, ayuda muchísimo para mí, para mi carrera”.

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