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Liga 1

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 mientras se juega Atlético Grau vs. Cusco FC

Veamos cómo se van moviendo las tablas de posiciones de la Liga 1 durante Atlético Grau vs. Cusco FC que se juega en el Estadio Municipal La Matanza.

Atlético Grau vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026.
© Cusco FC.Atlético Grau vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026.

Empiezan a definirse las distintas posiciones del Torneo Clausura 2026 en este tramo final y el día de hoy arranca con fuerza la fecha 16 del campeonato. Atlético Grau recibe a Cusco FC en el Estadio Municipal La Matanza ubicado en la ciudad de Piura. Mientras se viene disputando dicho encuentro, en la siguiente nota iremos viendo a detalle cómo se van moviendo las tablas de posiciones.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

+ Seguinos en

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Viernes 6 de noviembre

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  • Atlético Grau 0-0 Cusco FC | EN JUEGO

Sábado 7 de noviembre

  • ADT vs Sporting Cristal | 13:00 | Estadio Unión de Tarma
  • FC Cajamarca vs. Alianza Atlético | 15:30 | Estadio Héroes de San Ramón
  • FBC Melgar vs. Juan Pablo II | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA
  • Cienciano vs. Sport Huancayo | 20:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de noviembre

  • Los Chankas vs. Alianza Lima | 13:00 | Estadio Los Chankas
  • Sport Boys vs. UTC | 15:30 | Estadio Miguel Grau
  • Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Universitario de Deportes vs. CD Moquegua | 20:30 | Estadio Monumental

DATOS CLAVES

  • Atlético Grau empata 0-0 con Cusco FC el 6 de noviembre en Piura.
  • Sporting Cristal enfrentará a ADT el 7 de noviembre a las 13:00.
  • Universitario jugará ante CD Moquegua el 8 de noviembre a las 20:30.
Renato Pérez
Renato Pérez
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