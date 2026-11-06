Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 mientras se juega Atlético Grau vs. Cusco FC

Empiezan a definirse las distintas posiciones del Torneo Clausura 2026 en este tramo final y el día de hoy arranca con fuerza la fecha 16 del campeonato. Atlético Grau recibe a Cusco FC en el Estadio Municipal La Matanza ubicado en la ciudad de Piura. Mientras se viene disputando dicho encuentro, en la siguiente nota iremos viendo a detalle cómo se van moviendo las tablas de posiciones.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026
Viernes 6 de noviembre
La singular defensa que recibió Horacio Melgarejo tras polémica con Alianza Lima: “Ahora se lo comen todos”
- Atlético Grau 0-0 Cusco FC | EN JUEGO
Sábado 7 de noviembre
- ADT vs Sporting Cristal | 13:00 | Estadio Unión de Tarma
- FC Cajamarca vs. Alianza Atlético | 15:30 | Estadio Héroes de San Ramón
- FBC Melgar vs. Juan Pablo II | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA
- Cienciano vs. Sport Huancayo | 20:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 8 de noviembre
- Los Chankas vs. Alianza Lima | 13:00 | Estadio Los Chankas
- Sport Boys vs. UTC | 15:30 | Estadio Miguel Grau
- Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Universitario de Deportes vs. CD Moquegua | 20:30 | Estadio Monumental
DATOS CLAVES
- Atlético Grau empata 0-0 con Cusco FC el 6 de noviembre en Piura.
- Sporting Cristal enfrentará a ADT el 7 de noviembre a las 13:00.
- Universitario jugará ante CD Moquegua el 8 de noviembre a las 20:30.