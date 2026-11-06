Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 mientras se juega Atlético Grau vs. Cusco FC

Veamos cómo se van moviendo las tablas de posiciones de la Liga 1 durante Atlético Grau vs. Cusco FC que se juega en el Estadio Municipal La Matanza.

Empiezan a definirse las distintas posiciones del Torneo Clausura 2026 en este tramo final y el día de hoy arranca con fuerza la fecha 16 del campeonato. Atlético Grau recibe a Cusco FC en el Estadio Municipal La Matanza ubicado en la ciudad de Piura. Mientras se viene disputando dicho encuentro, en la siguiente nota iremos viendo a detalle cómo se van moviendo las tablas de posiciones.

Periodista deportivo con más de diez años de trayectoria en el rubro. Se ha desempeñado como especialista y analista táctico en Futbológico Perú, como guionista en Alivia Media y como redactor en El Futbolero, donde cubrió distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Actualmente en Bolavip Perú sigue de cerca la Liga 1, la Selección Peruana, el fútbol internacional y la actualidad de los peruanos en el extranjero.