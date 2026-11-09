Alianza Lima vs. FC Cajamarca cambiaría de día y horario para la última fecha: ¿Cuándo se jugaría?

Alianza Lima y FC Cajamarca estaba programado para jugarse el domingo 22. El cambio de día para el encuentro tiene que ver con la definición por el descenso.

Alianza Lima cierra su participación en el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026 ante FC Cajamarca con la mente ya puesta en la final por el título nacional a la espera de su rival. En un principio, el partido se iba a jugar el domingo 22 de noviembre, pero sufrirá un cambio de día y horario debido a la definición por el descenso.

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Tal como informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de MAX (L1MAX), Alianza Lima vs. FC Cajamarca ya no se jugará el domingo 22, sino que tendrá nuevo día y horario de inicio, a falta de confirmación oficial por parte de la Liga de Fútbol Profesional Peruana.

Según informó la mencionada periodista, el partido se disputaría el miércoles 18 de noviembre a las 3:00 P.M. en el Estadio Alejandro Villanueva, “Matute”. Es decir, se adelantaría el encuentro, ya que el conjunto ‘blanquiazul’ ya no pelea por el Torneo Clausura 2026.

🎙️ @analuciarf: "Alianza ya no jugará el domingo 22 y es muy probable que se juegue el miércoles 18 a las 3 de la tarde".#HablemosDeMAX



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/jJ5EeQtnW7 — L1MAX (@L1MAX_) November 9, 2026

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La definición por el Clausura se jugaría el domingo 22 de noviembre con horarios a confirmar. En todo caso, es probable que el miércoles 18 de noviembre se disputen los otros partidos en la lucha por no descender.

Los partidos Cusco FC vs. ADT y CD Moquegua vs. Atlético Grau debían disputarse el lunes 16 de noviembre, de acuerdo a la programación informada por la liga hace algunos días. Si Alianza Lima vs. FC Cajamarca pasa al miércoles 18, podría ocurrir lo mismo con los mencionados encuentros que involucran a ADT y Moquegua.

ADT y CD Moquegua pelean por no descender (LFPP).

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Así está la lucha por el descenso y la tabla de posiciones del Acumulado 2026

Hasta antes del inicio de la fecha 17, la última del Torneo Clausura 2026, FC Cajamarca está descendiendo a Liga 2 al ubicarse en el decimoséptimo puesto con 29 puntos. UTC ya descendió al tener solo 14 unidades.

El conjunto ‘azul y oro’ de Cajamarca todavía tiene chances de no descender. Pelea junto a ADT (31 puntos) y CD Moquegua (30 unidades) por salvarse de perder la categoría. Uno de estos tres equipos acompañará a UTC a Liga 2.

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UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.

FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

DATOS CLAVE