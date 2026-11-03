Liga 1 confirmó que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en una jugada donde el VAR no actuó

Analizaron una jugada polémica en Liga 1, del Atlético Grau vs. Universitario. Pidiendo la expulsión de Gianluca Lapadula, por falta directa.

El arbitraje en la Liga 1 volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras la polémica jugada disputada entre Atlético Grau y Universitario de Deportes. Diversos sectores pidieron la expulsión directa del delantero Gianluca Lapadula por una dura falta que encendió el debate sobre el criterio arbitral.

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El análisis principal llegó en el programa Al Límite de L1 MAX, dentro del espacio El Veredicto con Winston Reátegui. El exárbitro profesional dejó clara su postura técnica frente a la decisión tomada en campo por el juez del partido.

Gianluca Lapadula cometió falta de expulsión. (Foto: X).

La postura contundente de Winston Reátegui

Durante la transmisión, el especialista analizó a fondo el accionar de la tecnología en el encuentro y la gravedad de la falta cometida por el atacante.

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“En ese partido Bruno Pérez fue al VAR, se quiere hacer comparativos, pero entre una y otra jugada hay diferencia abismal, existe fuerza excesiva, peligro de lesión al jugador, nadie está diciendo que Lapadula tiene la intención”.

El analista arbitral precisó que las reglas juzgan el peligro de lesión y la violencia del choque, más allá de si el futbolista actuó de mala fe.

Respuesta en redes tras las críticas recibidas

La posición bastante dura y radical de Reátegui en contra de los intereses del cuadro merengue generó una ola de críticas por parte de los aficionados. Ante los cuestionamientos, el propio analista utilizó su cuenta oficial de Twitter para defender su postura y aclarar la controversia.

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✅ EL VAREDICTO CON WINSTON REATEGUI



"En ese partido Bruno Pérez fue al VAR, se quiere hacer comparativos, pero entre una y otra jugada hay diferencia abismal, existe fuerza excesiva, peligro de lesión al jugador, nadie está diciendo que Lapadula tiene la intención" #L1Radio pic.twitter.com/HUuT5z0tW7 — L1MAX (@L1MAX_) November 3, 2026

Los hinchas buscaban desacreditarlo recordando una acción del pasado para muchos parecida: la patada de Carlos Zambrano contra Gianpierre Archimbaud en un choque entre Alianza Lima y FBC Melgar de hace un par de temporadas atrás.

La diferencia técnica según el exárbitro

Frente a estas comparaciones, Winston Reátegui fue tajante al explicar las diferencias reglamentarias entre ambos choques y respaldar por qué una no terminó en tarjeta roja.

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Para los que quieren desacreditar. La jugada de Zambrano, rechaza, encoge la pierna y golpea de manera temeraria(TA) al jugador de Melgar, Bruno Pérez va al VAR y mantiene la decisión. Es totalmente diferente a la jugada de Lapadula. Cuento acabado https://t.co/lnuj6p3yu6 — Winston Reátegui Vela (@WinstonReategui) November 3, 2026

“Para los que quieren desacreditar. La jugada de Zambrano, rechaza, encoge la pierna y golpea de manera temeraria(TA) al jugador de Melgar, Bruno Pérez va al VAR y mantiene la decisión. Es totalmente diferente a la jugada de Lapadula. Cuento acabado”.

De esta manera, el especialista zanjó la discusión señalando que mientras lo de Zambrano fue una acción temeraria correctamente sancionada con tarjeta amarilla (TA), lo de Lapadula configuró una infracción de fuerza excesiva.

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