El mensaje de Bryan Reyna a Fabián Bustos tras volver a tener minutos con Universitario

Bryan Reyna ingresó en el segundo tiempo ante Juan Pablo II y post victoria reveló sus más sinceras sensaciones. De paso, dejó un recado para Fabián Bustos.

Universitario de Deportes sigue en un camino ascendente y el día de ayer goleó 3-0 a Juan Pablo II en el Estadio Monumental. Además de demostrar que van por buen camino pensando en el título nacional, el regreso de Bryan Reyna a las canchas fue uno de los aspectos más llamativos cuando en un pasado reciente era uno de los jugadores borrados de la plantilla con otros entrenadores.

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Con el regreso de Fabián Bustos a la dirección técnica, todo parece indicar que Bryan Reyna empezará a tener mayor actividad competitiva. Ingresando ayer a los 75 minutos de juego en lugar de César Inga, el extremo habló post victoria de Universitario de Deportes y explicó sus más sinceras sensaciones. Además, se animó a dejar una especie de mensaje al entrenador.

“Si hoy en día yo estoy en lista y he jugado algunos minutos es por cómo me entreno porque si estuviera haciendo las cosas mal no estaría aquí. Todo depende del ‘profe’, depende de cada comando técnico a quién pone, a quién no pone, y nada, contento por la oportunidad que se me ha dado hoy”; declaró Bryan Reyna en charla con los medios locales en zona mixta.

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Asimismo, el ‘Picante’ contó qué le provoca volver a jugar. “La gente que me conoce sabe que yo soy un jugador que siempre va para adelante y feliz porque me salieron las cosas. El malestar es porque quizás recibo muchas críticas, pero yo soy una persona que no me quedo callado. Yo lo que siento, lo digo. Y si yo vine acá es para jugar, yo no vine acá de vacaciones ni nada, como hay mucha gente que habla y no sabe realmente lo que pasa un futbolista“.

Bryan Reyna rompió su silencio tras volver a sumar minutos con Universitario: “Mucha gente habla y no sabe lo que pasa”.



🎥: @AxelBelapatio pic.twitter.com/fYMymgiuuZ — Diario El Diez (@eldiezperu) October 25, 2026

¿Bryan Reyna vive sus últimos meses en Universitario?

Ahora que Bryan Reyna está volviendo a tener minutos en Universitario de Deportes y que podría empezar a gozar de mayor notoriedad dentro de las planificaciones de Fabián Bustos pensando en los próximos partidos del Torneo Clausura 2026, no se puede perder de vista que al término de la presente temporada finaliza su préstamo en Ate y deberá volver a Belgrano de Córdoba.

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Así es. El atacante nacional todavía tiene contrato con el equipo argentino hasta diciembre del año 2027, lo cual evidencia que debería romperla en la ‘U‘ en lo que resta del campeonato para tentar la posibilidad de alargar su préstamo. Veremos qué sucede, aunque por lo pronto deberá seguir trabajando con fuerza para ganarse la confianza del comando técnico merengue.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Bryan Reyna volvió en la goleada 3-0 de Universitario ante Juan Pablo II .

volvió en la goleada de ante . Bryan Reyna ingresó a los 75 minutos en reemplazo de César Inga .

ingresó a los en reemplazo de . El préstamo de Bryan Reyna vence este año; pertenece a Belgrano hasta 2027.