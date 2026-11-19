Universitario enfrentará a Sport Huancayo sin Horacio Calcaterra y Fabián Bustos deberá decidir entre un par de opciones. Mira de quiénes se trata y qué chances tienen de ser titulares en la altura.

Universitario de Deportes se alista para visitar a Sport Huancayo en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Con la posibilidad de jugar semifinales o de llegar directamente a la gran final ante Alianza Lima, los merengues tienen diversas ausencias que deberán suplir. Este es el caso de Horacio Calcaterra, quien por cierto tendría dos opciones para ser reemplazado.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Siendo un encuentro clave en la altura de la ciudad de Huancayo y con la oportunidad de seguir encaminados rumbo al título nacional, la ausencia de Horacio Calcaterra representa ser un dolor de cabeza para Fabián Bustos por lo que representa desde que regresó al club. Durante la última edición del programa ‘Modo Fútbol‘ se mencionó a dos jugadores como posibles titulares.

“Horacio Calcaterra no juega el domingo y hay que ver quién va en esa posición. Requena o Guivin. El golpe al tobillo derecho ha sido fuerte y no ha trabajado hasta ahora. La premisa del comando técnico de Fabián Bustos es no arriesgar al jugador, salvo que sea una definición. El tema es ver si va Guivin o va Requena”; reveló Gustavo Peralta dándole más prioridad al volante peruano.

Publicidad

Ahora, el comunicador Paul Pérez hizo énfasis en la participación de Juan Manuel Requena en esta temporada 2026. “Ha jugado mucho en la altura. Tiene 8 partidos con Universitario y 4 son en la altura. De estos, 3 son como titular. Es decir, jugó contra ADT ingresando, con Cienciano en el Cusco, con FC Cajamarca de visita y con UTC. La mitad de sus partidos fueron en la altura”.

Las ausencias de Universitario para visitar a Sport Huancayo

Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo el próximo domingo 22 de noviembre desde las 15:00 horas en el Estadio IPD Huancayo. Por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, los merengues saldrán con lo mejor que tienen ya que por lesión no podrán contar con hasta cuatro jugadores, entre ellos el mencionado Horacio Calcaterra que incluso no viajaría junto a la delegación.

Publicidad

Nombres como los de Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray están lesionados y vienen recuperándose junto al área médica del club. Por otro lado, Jorge Murrugarra quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y tampoco podrá ser opción en este partido. Es así que Fabián Bustos tendrá una difícil tarea en la altura de Huancayo y veremos cómo responden los merengues.

¿MÁS BAJAS EN UNIVERSITARIO? 🚨 A las ausencias de Murrugarra, Alzugaray y Lapadula, se suma una más que podria complicar el armado del equipo crema en Huancayo.

#ModoFútbol #Universitario #F1FI pic.twitter.com/nNyv6ko2or — Linkeados (@Linkeados_) November 18, 2026

DATOS CLAVES

Horacio Calcaterra será baja ante Sport Huancayo por un fuerte golpe en el tobillo.

será baja ante Sport Huancayo por un fuerte golpe en el tobillo. Universitario enfrentará a Sport Huancayo el domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas.

enfrentará a Sport Huancayo el domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas. Lapadula, Alzugaray y Murrugarra también son bajas en Universitario por lesión y suspensión.