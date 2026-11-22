El DT de Universitario se excusó por la derrota 4-1 ante Sport Huancayo. Habló de las ausencias que tuvo Universitario y

Fabián Bustos habló en conferencia de prensa luego de la dura derrota de Universitario de Deportes 4-1 ante Sport Huancayo en el IPD Huancayo. Con esta caída, la ‘U’ se quedó con las manos vacías y tuvo que ver cómo el ‘Rojo Matador’ ganó el Torneo Clausura 2026. En sus declaraciones, reconoció el mal partido de su equipo, pero puso excusas.

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“Hicimos un mal partido. En cuanto a no hacer las cosas bien, defendimos mal, obviamente el rival ganó bien, hizo su trabajo y nosotros no estuvimos bien en esas situaciones (…) Cuando haces un mal partido es normal que no sumes“, explicó en primera instancia.

Luego, reconoció que el equipo no estuvo en su mejor forma, pero también le apuntó a las bajas que tuvo. “Fue un golpe, no hicimos las cosas bien, pero teníamos un montón de ausencias y no estuvimos a la altura. No salieron las cosas como queríamos que nos salgan“, opinó.

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La opinión de Fabián Bustos sobre Sport Huancayo, ganador del Torneo Clausura 2026

El entrenador de Universitario también habló sobre el nivel que mostró su rival, que le permitió ser ganador del Torneo Clausura 2026. “Primero me sorprendió, es un gran equipo que hizo mérito para ganar, le ha ganado a todos los rivales. Yo solamente recuerdo el primer partido que jugó, después lo ganó todo, se lo ganó bien”, dijo.

Y agregó: “Es un muy buen equipo que nosotros lo tuvimos a la altura hoy, pero no es solamente por culpa de los de atrás, sino que no estuvimos bien en muchos pasajes para recuperar, en generar y finalizar. Después todos saben cómo hemos levantado un montón de partidos, un montón de situaciones”.

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Los estados físicos de Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray

Por último, Fabián Bustos fue consultado por los estados físicos de algunos jugadores que fueron baja en la ‘U’. Son los casos de Gianluca Lapadula, Horacio Calcaterra y Lisandro Alzugaray, ausentes por distintas molestias.

“Lapadula se hizo la resonancia ayer, está bastante bien. Murrugarra cumplió su suspensión. Calca estamos tratando de recuperarlo, esperamos para la semifinal, César Inga igual. Recuperar la mayoría del equipo y levantarnos de este duro golpe”, aseguró el DT de la ‘U’.

“Lisandro ya está bien. Se lesionó el día 4 de este mes. No estaba para jugar. Si hubiera estado para jugar al 100%, lo hubiera puesto, pero va a estar para el 29”, cerró.

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