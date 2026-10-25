Edison Flores reveló si se llevaba mal con Héctor Cúper y por qué ahora la rompe con Fabián Bustos

Uno de los capitanes de Universitario, está de regreso con un gran rendimiento. Edison Flores dice por qué antes no jugaba, y ahora la rompe.

Edison Flores ha vuelto a acaparar los reflectores en Universitario de Deportes tras consolidar un resurgir futbolístico rutilante en el Torneo Clausura. El popular ‘Orejas’ fue la gran figura en la contundente victoria crema por 3-0 frente a Juan Pablo II College, reencontrándose con el gol a los 60 minutos mediante un impecable tiro libre que rompió el cero en el Estadio Monumental.

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Esta actuación significó un verdadero giro radical a su presente deportivo dentro de la institución merengue. Tras haber atravesado semanas complejas relegado en el banco de suplentes o quedando fuera de las convocatorias, Flores transformó la paciencia en rendimiento puro sobre el terreno de juego.

Edison Flores fue destacado por Universitario como el mejor de la cancha. (Foto: X).

El contraste entre la era de Héctor Cúper y Fabián Bustos

Durante la etapa técnica bajo el mando del estratega argentino Héctor Cúper, el atacante nacional vivió uno de sus momentos más opacos. Flores pasó de disputar muy pocos minutos a quedar al margen del equipo por decisiones estrictamente futbolísticas, un escenario que generó diversas especulaciones sobre la relación entre el jugador y el cuerpo técnico.

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Tras la goleada reciente, el propio Flores despejó las dudas en los micrófonos de Jax Latin Media al ser consultado sobre su relación con los entrenadores. “Te puedes llevar bien o mal con un DT, pero si no rindes dentro del campo va a ser en vano esa parte. Siempre me he preparado al máximo. A veces uno trabaja y no se da la oportunidad, pero se respeta siempre”, enfatizó el referente merengue.

El repunte estadístico y la confianza de Fabián Bustos

El resurgir de Flores bajo el esquema de Fabián Bustos ha quedado ratificado con un repunte directo en sus estadísticas individuales dentro de la Liga 1. Además de su golazo de tiro libre frente a Juan Pablo II College, el atacante venía de ser clave en los partidos previos marcando asistencias decisivas ante rivales directos como FBC Melgar y Alianza Atlético de Sullana.

La constancia en los entrenamientos le permitió estar en óptimas condiciones físicas cuando Fabián Bustos apostó nuevamente por su titularidad. Con mayor libertad para moverse detrás del centrodelantero y encarar en tres cuartos de cancha, Flores ha vuelto a incidir directamente en el marcador del conjunto estudiantil.

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Edison Flores vuelve a ser importante en Universitario

En esta nueva etapa con Bustos al mando, el futbolista ha demostrado que su lectura táctica, sus pases gol y su efectividad en balones parados son recursos fundamentales. Su química con el esquema ofensivo devolvió el volumen de juego y la agresividad en ataque que caracterizan a Universitario en condición de local.

Con este triunfo por 3-0, Universitario se afianza en la pelea por el Torneo Clausura y la tabla acumulada. Edison Flores reafirma así su rol como pilar indispensable del equipo, demostrando que con profesionalismo y paciencia las oportunidades vuelven a consolidarse con goles y grandes actuaciones.

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