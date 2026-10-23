Fabián Bustos sufre baja de último momento para enfrentar a Juan Pablo II College

El entrenador de Universitario no podrá contar con uno de los futbolistas que apuntaba a ser titular. Se confirmaron las otras bajas para el partido ante Juan Pablo II College.

Fabián Bustos sufrió una mala noticia durante el entrenamiento de este viernes 23 de octubre. Es que Matías Di Benedetto volvió a sentir molestias físicas y el entrenador de Universitario decidió no arriesgarlo para el partido de este sábado ante Juan Pablo II College por la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026.

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De esta manera, el defensor argentino, nacionalizado peruano, es baja para el duelo ante el conjunto de Chongoyape en el Estadio Monumental U Marathon. Si bien había recibido el alta médica tras una lesión muscular, la dolencia volvió y no formará parte de la lista de convocados, tal como adelantó el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa Mano a Mano en Denganche.

¡𝗗𝗜 𝗕𝗘𝗡𝗘𝗗𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗡𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 '𝗨'! 😯🟡🔴



🗣️ @Mauricioldm1: "Matías Di Benedetto no concentra para el partido contra Juan Pablo II. Parece que su lesión recrudeció y será baja para el próximo encuentro. Por lo tanto, es casi un hecho que se… pic.twitter.com/jXdtYrNhW0 — DENGANCHE (@denganche) October 23, 2026

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, quien dio más precisiones, la decisión de bajar a Di Benedetto para el duelo de este sábado fue “por precaución”. Si bien sintió molestias físicas en la misma zona de la reciente lesión por la que recibió el alta, se espera que pueda recuperarse para volver ante Atlético Grau el domingo 1 de noviembre.

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Con la confirmación de que Matías Di Benedetto no estará ante Juan Pablo II, se espera que Fabián Bustos repita la defensa central que jugó ante Alianza Atlético. Por lo tanto, Caín Fara y Anderson Santamaría acompañarán a Williams Riveros en la línea de tres defensores.

Las otras bajas de Universitario para el duelo ante Juan Pablo II College

Según Peralta, además de Matías Di Benedetto, hay otros tres nombres que no formarán parte de la lista de convocados de Universitario de Deportes para el partido ante Juan Pablo II College.

Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Jorge Gutiérrez se suman a Di Benedetto como los jugadores que quedan fuera de la convocatoria para el encuentro de este sábado. Los dos primeros ya habían estado ausentes ante Alianza Atlético, mientras que el lateral panameño se baja de la lista, ya que Bustos optó por la presencia de Bryan Reyna.

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Di Benedetto, baja en Universitario (X @Gustavo_p4).

Lista de convocados de Universitario ante Juan Pablo II College

ARQUEROS: Diego Romero y Miguel Vargas.

Diego Romero y Miguel Vargas. DEFENSAS: Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara, Aldo Corzo, César Inga y Andy Polo.

Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara, Aldo Corzo, César Inga y Andy Polo. VOLANTES: Jorge Murrugarra, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Piero Quispe y Héctor Fértoli.

Jorge Murrugarra, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Piero Quispe y Héctor Fértoli. DELANTEROS: Álex Valera, Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray, Edison Flores, José ‘Tunche’ Rivera y Bryan Reyna.

DATOS CLAVE

Matías Di Benedetto es baja por molestias físicas para el partido de este sábado.

es baja por molestias físicas para el partido de este sábado. Fabián Bustos formará la defensa con Caín Fara, Anderson Santamaría y Williams Riveros.

formará la defensa con Caín Fara, Anderson Santamaría y Williams Riveros. Tres bajas más: Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Jorge Gutiérrez tampoco fueron convocados.