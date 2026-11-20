Universitario tendrá cambios con respecto al último partido por algunas bajas. En tanto, Fabián Bustos también evalúa variantes tácticas.

Fabián Bustos mantiene algunas dudas en la alineación titular que pondrá en el IPD Huancayo para el partido definitorio entre Universitario y Sport Huancayo. El entrenador de la ‘U’ se ve obligado a realizar algunos cambios, mientras que evalúa hacer más debido a diferentes motivos.

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Universitario busca un triunfo que le permita tener alguna chance de ganar el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Para ello, debe esperar que Sporting Cristal no le gane a Cienciano. Solo así podrá quedarse con el certamen y pasará a la final nacional ante Alianza Lima.

Pero, para el partido ante Sport Huancayo, cuenta con algunas bajas significativas como las de Gianluca Lapadula y Horacio Calcaterra, quienes venían siendo titulares. No obstante, se perfilan más cambios debido a ciertas dudas que tiene Bustos.

Tal como informó el periodista Gustavo Peralta en Pepas de la PM y en L1 Radio, el entrenador ‘crema’ mantiene tres dudas: Diego Romero o Miguel Vargas en el arco, Caín Fara o Anderson Santamaría como stopper derecho y César Inga o Jorge Gutiérrez para la lateral-volante izquierdo.

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🗣️ @Gustavo_p4: "Matias Di Benedetto volverá a ser titular, Requena va en la volante por Calcaterra y probó en el arco a Romero y Vargas, esto se define el sábado"



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Fabián Bustos prueba distintos cambios

El arco sigue siendo un problema en Universitario. En el entrenamiento del jueves, tanto Diego Romero como Miguel Vargas tuvieron sus momentos en el equipo titular. De cualquier manera, esto comprueba que el entrenador no termina de estar convencido con ninguno de los dos.

En la defensa, el ingreso de Matías Di Benedetto lleva a Bustos a pensar quién deberá dejar su lugar, si Caín Fara o Anderson Santamaría. Solo uno de ellos ocupará el stopper derecho. Williams Riveros está confirmado como líbero.

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Por último, César Inga es duda debido a un golpe, pero no debería tener problemas para jugar. No obstante, el entrenador probó a Jorge Gutiérrez en la lateral-volante izquierdo. Si el ex ADT no está en condiciones, jugaría el panameño.

La posible alineación de Universitario ante Sport Huancayo

Con las dudas ya mencionadas y algunas confirmaciones expuestas por Gustavo Peralta, hay un posible once titular en Universitario. Fabián Bustos deberá confirmarlo en el entrenamiento de este viernes, antes del viaje a Huancayo.

La posible alineación de Universitario sería con Diego Romero o Miguel Vargas; Caín Fara o Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Juan Manuel Requena; Andy Polo, Jairo Concha, Edison Flores, Jorge Gutiérrez; José ‘Tunche’ Rivera y Álex Valera.

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