Fabián Bustos borró a 4 futbolistas en la lista de convocados de Universitario ante Alianza Atlético

El entrenador de Universitario dio a conocer la convocatoria para el viaje a Trujillo donde enfrentará a Alianza Atlético. Hay una baja por lesión y tres por decisión táctica.

Universitario de Deportes tiene una dura visita a Trujillo para enfrentar a Alianza Atlético de Sullana. Para este duelo, donde la ‘U’ no puede perder puntos, el entrenador Fabián Bustos ya tiene confirmada la lista de convocados donde tuvo que borrar a 4 jugadores: uno por lesión y tres por decisión táctica.

Publicidad

Los futbolistas que no forman parte del viaje a Trujillo para el duelo de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 son: Matías Di Benedetto, Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Bryan Reyna, según informó Gustavo Peralta en X (@Gustavo_p4). El primero de ellos fue por una lesión que arrastra desde la fecha FIFA, mientras que los otros tres jugadores no forman parte por decisión de Fabián Bustos.

Los borrados por Bustos para el partido ante Alianza Atlético (X @Gustavo_p4).

Di Benedetto arrastra una lesión muscular de primer grado en el muslo posterior derecho, que ya le hizo perderse el debut de Fabián Bustos en la ‘U’ ante FBC Melgar. Fue exigido físicamente durante la semana y no respondió al 100 por ciento. Por lo tanto, seguirá ausente.

Publicidad

En tanto, Guivin, Quiroz y Reyna no fueron tenidos en cuenta por el entrenador crema para este partido. El caso más sorprendente es el del ex Los Chankas, que tiene su primera ausencia con la ‘U’ en este Clausura. En tanto, el ex ADT y el ex Belgrano no vienen siendo tenidos en cuenta en este certamen.

Lista de convocados de Universitario para enfrentar a Alianza Atlético

ARQUEROS: Diego Romero y Miguel Vargas.

Diego Romero y Miguel Vargas. DEFENSAS: Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara, Aldo Corzo, César Inga, Jorge Gutiérrez y Andy Polo.

Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara, Aldo Corzo, César Inga, Jorge Gutiérrez y Andy Polo. VOLANTES: Jorge Murrugarra, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Piero Quispe y Héctor Fértoli.

Jorge Murrugarra, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Piero Quispe y Héctor Fértoli. DELANTEROS: Álex Valera, Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray, Edison Flores y José ‘Tunche’ Rivera.

¿Quiénes son los borrados de Fabián Bustos?

Los borrados por Fabián Bustos para el partido ante Alianza Atlético son:

Matías Di Benedetto (lesión)

(lesión) Jordan Guivin (decisión táctica)

(decisión táctica) Adrián Quiroz (decisión táctica)

(decisión táctica) Bryan Reyna (decisión táctica)

Publicidad

Hora, día y dónde ver EN VIVO Alianza Atlético vs. Universitario

Alianza Atlético y Universitario de Deportes se enfrentan este domingo 18 de octubre desde las 15:30 horas en el Estadio Mansiche de Trujillo. El partido, como toda la Liga 1, se puede ver EN VIVO por L1MAX y L1 Play.

DATOS CLAVE