Fabián Bustos preocupado: La primera baja confirmada de Universitario ante Alianza Atlético

Universitario tiene un partido clave ante Alianza Atlético. Fabián Bustos no podrá contar con él, como pasó ante FBC Melgar. Los detalles.

Universitario de Deportes no tiene margen de error en el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Este domingo visitará Trujillo para enfrentar a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche. Sin embargo, para este duelo, ya tiene una baja confirmada que preocupa a Fabián Bustos.

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Es que Matías Di Benedetto no se recuperó de una lesión muscular y se volverá a ausentar en la lista de convocados de Universitario, según informó el periodista Gustavo Peralta. Cabe recordar que no estuvo en los dos últimos partidos ante Deportivo Garcilaso y FBC Melgar.

Di Benedetto, out ante Alianza Atlético (X @ColectivoWORLD).

Di Benedetto, quien lleva ocho partidos disputados en este Torneo Clausura 2026, sufrió una lesión muscular de primer grado en el muslo posterior derecho, según confirmó el parte médico de ‘La U’ efectuado el 19 de septiembre pasado. Así, Bustos deberá evaluar otra variante para la defensa.

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No se descarta que el entrenador ‘crema’ efectúe cambios en la defensa tras el partido ante Melgar. Incluso, se puede llegar a pensar en un cambio de sistema táctico. Todo quedará resuelto en los próximos días con los próximos entrenamientos del plantel.

Universitario sufre sin Matías Di Benedetto en cancha

El defensor argentino de 33 años ha tenido algunos inconvenientes durante la temporada para jugar. Al principio, no salió su nacionalización y eso le impidió formar parte del once titular. Cuando pudo estar en campo, en el Torneo Apertura, sufrió un desgarro. Ahora, otro inconveniente físico lo saca del primer equipo.

En Liga 1 cuando Matías Di Benedetto estuvo en cancha, Universitario ganó 10 partidos, empató 5 y sólo perdió 2. Sin ir más lejos, en sus últimas dos ausencias, el conjunto ‘crema’ perdió 4-0 ante Deportivo Garcilaso y y empató 2-2 ante FBC Melgar.

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Por eso, para Fabián Bustos es un problema su ausencia. Además, lo conoce de su anterior paso. Por eso, el defensa argentino empieza a ser una baja dura para la institución de Ate y lo sentirá nuevamente ante Alianza Atlético.

Hora, día y dónde ver EN VIVO Alianza Atlético vs. Universitario

Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes se juega este domingo 18 de octubre desde las 15:30 horas en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El partido se podrá ver en vivo por L1MAX y L1 Play.

DATOS CLAVE

Matías Di Benedetto se perderá el duelo de Universitario contra Alianza Atlético por lesión .

se perderá el duelo de Universitario contra Alianza Atlético por . El partido se jugará el domingo 18 de octubre a las 15:30 en Trujillo .

a las 15:30 en . Sin el defensor argentino, Universitario perdió 4-0 ante Garcilaso y empató 2-2 con Melgar.