La decisión de Fabián Bustos con Matías Di Benedetto para visitar a Sport Huancayo

Universitario de Deportes se prepara para una final adelantada frente a Sport Huancayo en condición de visita. Con el objetivo de lograr el triunfo y esperar otro resultado de por medio durante la última jornada del Torneo Clausura 2026 para cumplir con el objetivo, los merengues necesitan estar al 100% en todo sentido y la inclusión en el equipo de Matías Di Benedetto será muy posible.

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Fuente: Universitario.

A pesar de no tener minutos desde el mes de septiembre debido a un desgarro y luego de una complicación de dicha lesión que hasta ahora no le ha permitido jugar desde que Fabián Bustos regresó a Universitario de Deportes, la vuelta de Matías Di Benedetto para enfrentar a Sport Huancayo estaría descontada desde estos momentos. Quién dice y hasta podría ser hasta titular.

“Matías Di Benedetto ya está apto y lo dijo Fabián Bustos también en la última declaración después del partido con Moquegua. Pudo salir en lista, pero decidió que no. Yo creo que va a ir a Huancayo de todas maneras. Ahora sí va a ir a Huancayo“; reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol‘ y con lo cual la ‘U’ suma un refuerzo de peso en la defensa.

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En cuanto al retraso prolongado de la ausencia del zaguero central de los campos de juego, también se pudo conocer lo que realmente pasó durante las últimas semanas en la interna de Universitario de Deportes. “Su desgarro había agarrado tendón, por eso la demora en la recuperación y después cuando se recrudece la lesión. Fue por un tema de tendón, pero ya está listo“.

Las opciones de Universitario con miras al título nacional

Ahora mismo, la primera opción para llevarse el Torneo Clausura 2026 no es de Universitario de Deportes y sí de Sport Huancayo. Por ende es que los huancaínos dependen de un triunfo en la última fecha para consagrarse y así disputar las semifinales frente a los merengues. De ser este el caso, los dirigidos por Fabián Bustos tendrán dicho camino de cara a la tan ansiada final.

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El otro escenario es que la ‘U’ se imponga en el Estadio IPD Huancayo y llegue a los 35 puntos en la tabla de posiciones, mientras que en otro de los partidos Sporting Cristal no pueda vencer a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo. De darse estas combinaciones, los cremas se llevarán el Torneo Clausura 2026 y al ser segundo en el Acumulado accederán directamente a la final ante Alianza Lima.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Matías Di Benedetto superó su desgarro y podrá jugar ante Sport Huancayo .

superó su desgarro y podrá jugar ante . Sport Huancayo tiene la primera opción para ganar el Torneo Clausura 2026 .

tiene la primera opción para ganar el . Universitario necesita 35 puntos y que Sporting Cristal no venza a Cienciano.