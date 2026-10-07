La razón por la que Universitario es el gran beneficiado tras la nefasta fecha FIFA de Perú

Tras el término de la fecha FIFA, es Universitario de Deportes quien celebra el regreso de sus convocados por una singular razón de cara al reinicio del Torneo Clausura 2026. Veamos todos los detalles.

Si bien no existen muchos aspectos positivos dentro del rendimiento de la Selección Peruana en la más reciente fecha FIFA que se disputó en territorio norteamericano, para Universitario de Deportes sí representa ser una buena noticia que los jugadores ya estén en territorio nacional. Además, hay un motivo en particular que pone contentos a todos en Ate.

Publicidad

Resulta que los jugadores convocados a la Selección Peruana y que forman parte de la plantilla de Universitario de Deportes no tuvieron una enorme cantidad de minutos de competencia durante la fecha FIFA. Diego Romero fue el jugador que más sumó dentro de todos ya que fue titular en el amistoso ante Canadá, en donde no tuvo una buena actuación al ser protagonista en uno de los goles.

Seguido al guardameta, Gianluca Lapadula solo fue titular ante Estados Unidos y luego ingresó en los duelos frente a Canadá y Colombia. Álex Valera estuvo desde el arranque contra Canadá y luego sumó pocos minutos. Finalmente, ni Jairo Concha ni César Inga no fueron inicialistas en ninguno de los encuentros, así que podemos decir que los cinco jugadores llegan sin problemas físicos.

Fuente: La Bicolor.

Publicidad

La nueva etapa de Universitario al mando de Fabián Bustos

El poco ritmo de competencia de los cinco jugadores de Universitario de Deportes que fueron convocados a la Selección Peruana le cae como anillo al dedo al plantel merengue y a las planificaciones del comando técnico liderado por Fabián Bustos. Sabiendo que la oportunidad de ser campeón está latente y de que tienen partidos claves por delante, la ausencia de lesiones será vital.

Quizá en el equipo de todos notamos que jugadores como Diego Romero, Álex Valera, Jairo Concha y César Inga no son determinantes ni tampoco generan un debate de que deberían ser titulares a como de lugar, pero para la interna de la ‘U’ sí son muy relevantes y que regresen al club al 100% en lo físico es más que importante. Asimismo, Gianluca Lapadula es el goleador y su presencia es clave.

Dicho todo esto, ahora Universitario de Deportes recibirá a FBC Melgar el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental. En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, los merengues requieren de la victoria para seguir prendidos en la parte más alta del campeonato, así que el ansiado debut de Fabián Bustos tiene diversos condimentos de por medio.

Publicidad

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES