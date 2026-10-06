Gregorio Pérez confirmó si Universitario logrará ser tetracampeón con Fabián Bustos de técnico

Querido y extrañado siempre en Universitario. Gregorio Pérez es voz autorizada. Más aún cuando se trata de entrenadores, que llegan a la "U".

Gregorio Pérez analizó el presente de Universitario de Deportes tras el reciente cambio de entrenador en el primer equipo. La palabra del estratega uruguayo siempre genera impacto en la hinchada crema por su trayectoria y el afecto mutuo que sostiene con la institución de Ate.

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El referente charrúa compartió sus impresiones en una entrevista emitida por el programa deportivo PBO Campeonísimo. Durante la conversación, el técnico repasó el fin del ciclo anterior y respaldó la decisión directiva de apostar por un comando técnico de experiencia comprobada en el club.

Gregorio Pérez siempre agradecido con Universitario de Deportes. (Foto: X).

Gregorio Pérez sobre la salida de Héctor Cúper

Pérez fue claro al señalar que la etapa previa con el entrenador saliente no estaba rindiendo lo esperado. Argumentó que el rendimiento del equipo hacía necesario un cambio de timón a tiempo para no comprometer los objetivos deportivos del año.

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Según el experimentado DT, las condiciones del mercado facilitaron una resolución rápida para la dirigencia merengue. Destacó que Fabián Bustos y Edgardo Adinolfi se encontraban disponibles al momento en que el club requirió sus servicios.

“Las cosas no estaban saliendo bien con el entrenador que se fue. Bustos estaba sin equipo junto con Edgardo Adinolfi y ya habían tenido un pasaje muy importante por el club, salieron campeones en los cien años, conocen lo que es la U, y me puso contento que regresaran rápidamente. El destino quiso que volvieran a la U”. Gregorio Pérez augura un buen futuro para Universitario.

El valor de conocer la exigencia de Universitario

Para Gregorio Pérez, contar con un cuerpo técnico que conoce las exigencias de la institución representa una ventaja competitiva clave. Recordó el hito conseguido por la dupla técnica al consagrarse campeones en la temporada del centenario crema.

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Desde Uruguay, Gregorio Pérez se pronunció sobre el regreso del técnico Fabián Bustos a Universitario. "Le dará el equilibrio que necesita hoy el equipo. Yo creo firmemente que la 'U' va a estar definiendo el campeonato. No me cabe la menor duda", dijo a @campeonisimo_pe. pic.twitter.com/EPO587oUjH — TADOKORO (@tadokolo79) October 6, 2026

Aquel paso previo acelera el proceso de adaptación al entorno y al grupo de futbolistas. Manejar la presión mediática y la expectativa de los aficionados le permite al comando técnico tomar decisiones con temple desde su retorno.

El camino firme hacia el tetracampeonato nacional

El profesor enfatizó su confianza en que la capacidad de Fabián Bustos y su comando técnico, le devolverá la solidez al colectivo. Subrayó además la riqueza de la plantilla, la cual combina futbolistas experimentados con jóvenes de proyección.

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Gregorio Pérez concluyó su intervención manifestando la firme certeza de que Universitario peleará palmo a palmo el título nacional hasta la última jornada del campeonato. Sostuvo que la profundidad de las variantes y la experiencia en el banquillo posicionan al conjunto crema para ser protagonista indiscutible en la recta final de la competición.

“No me cabe la menor duda de que la capacidad de ellos y el conocimiento que tienen del club va a darle el equilibrio que necesita hoy el equipo para estar definiendo el campeonato. Con todo respeto a los demás equipos, es un equipo que tiene buen plantel, jugadores experimentados, algunos jóvenes, tiene recambio. Yo creo firmemente que la U va a estar definiendo el campeonato. No me cabe la menor duda”. Gregorio Pérez, ex DT de Universitario.

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