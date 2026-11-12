Miguel Vargas y Universitario toman una decisión después de que se conoció que terminaba contrato

Universitario después de muchas semanas de especulación. Toma esta decisión con Miguel Vargas, porque su contrato estaba por terminar pronto.

El futuro de Miguel Vargas en Universitario de Deportes fue tema de debate constante durante las últimas semanas. Con su contrato a punto de expirar, surgieron diversas especulaciones en el entorno crema sobre una posible salida al finalizar la temporada.

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Miguel Vargas estaba cerca de irse de la “U”

La hinchada estudiantil esperaba una postura oficial por parte de la institución, ya que el arquero entraba en la recta final de su vínculo. Ante este panorama, la directiva merengue decidió tomar cartas en el asunto para evitar perder a una pieza de su plantel.

Miguel Vargas renovó su vínculo con Universitario la temporada pasada. (Foto: X).

Finalmente, ambas partes acercaron posturas y llegaron a un entendimiento total para definir el rumbo del futbolista. La operación se manejó con reserva hasta alcanzar un acuerdo definitivo que dejara satisfechos tanto al club como al jugador.

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¿Qué decidieron Universitario y Miguel Vargas?

Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Linkeados, Miguel Vargas renovó su contrato y seguirá en Universitario por las próximas dos temporadas. De esta manera, se pone punto final a los rumores que lo vinculaban lejos de Ate.

El comunicador precisó que la firma se concretó hace unos instantes, ratificando la confianza de la administración en el guardameta. Con este anuncio, el conjunto merengue asegura la permanencia de su portero chileno-peruano por los siguientes dos años.

El impacto en la planificación de Universitario

Esta decisión resulta clave dentro de la estructura deportiva que viene consolidando Universitario de Deportes. Asegurar la continuidad de sus futbolistas permite mantener una base sólida de cara a los próximos retos locales e internacionales.

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Además, contar con un arquero que conoce la exigencia diaria del club evita tener que salir de urgencia al mercado de pases. La “U” garantiza competencia interna bajo los tres palos y experiencia en un puesto fundamental para cualquier equipo protagonista.

Con este acuerdo cerrado, Miguel Vargas ya se enfoca de lleno en los objetivos deportivos junto al resto del plantel crema. Así, Universitario blinda su arco por dos temporadas más y despeja cualquier duda sobre el futuro de su portería.

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