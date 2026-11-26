El tema arquero genera problemas en Universitario. Mientras se define quién será el titular en los Playoffs, un arquero del exterior aparece como opción.

Universitario de Deportes está inmerso en el mercado, mientras define la Liga 1 Perú 2026. Uno de los grandes debates en Ate por estas horas es la titularidad en el arco. Es que tanto Diego Romero como Miguel Vargas no atraviesan un buen momento y el entrenador Fabián Bustos debe elegir al arquero para los Playoffs. Mientras tanto, suena un nombre del exterior para que llegue en 2027.

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Diego Romero empezó como el titular en el regreso de Fabián Bustos a la dirección técnica. Sin embargo, sus actuaciones llevaron al entrenador a probar a Miguel Vargas en los últimos partidos del Torneo Clausura. La realidad es que ninguno de los dos ha estado a la altura del arco de Universitario.

Por eso, se debate por el futuro del arco de la ‘U’ puertas adentro. A su vez, también ha sonado un nombre durante las últimas semanas. Se trata de Javier Burrai, arquero argentino nacionalizado ecuatoriano, a quien el actual DT ‘crema’ conoce muy bien.

Javier Burrai, en su paso por Talleres de Córdoba (Getty Images).

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Actualmente, Burrai está siendo titular en Millonarios de Colombia, precisamente porque llegó a ese club durante el ciclo de Fabián Bustos allí. Sus últimos partidos han sido muy buenos, a tal punto que se empezó a mencionar su nombre como posible refuerzo para otros equipos.

Poco se habla de este atajadon de #Burrai 🇦🇷… Viene bien para la confianza de él y lo que viene, fundamental que el arquero responda en esos momentos.



Solido. pic.twitter.com/33Inh3I66x — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) November 25, 2026

Entre estos dos argentinos hay mucho conocimiento. El arquero fue dirigido en 109 partidos por este entrenador. En Barcelona de Guayaquil estuvo en 103 encuentros, mientras que en los seis restantes coincidieron en Millonarios antes de la salida del director técnico.

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Javier Burrai, con contrato en Millonarios, tentado por clubes de Ecuador

Durante los últimos días, no sólo ha sonado el nombre de Javier Burrai para Universitario de Deportes por Fabián Bustos. Según diversas fuentes, el actual guardameta de Millonarios está siendo seguido de cerca por la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

En este equipo ecuatoriano, existe la posibilidad de que Gonzalo Valle pueda ser transferido y eso llevaría a la Liga a buscar un reemplazo. El nombre de Javier Burrai, bien conocido por su paso por Barcelona SC, está siendo muy mencionado como posibilidad.

DATOS CLAVE

Javier Burrai , arquero de Millonarios, suena como refuerzo de Universitario de Deportes para 2027 .

, arquero de Millonarios, suena como refuerzo de para . Fabián Bustos dirigió a Burrai en 109 partidos entre Barcelona SC y Millonarios .

dirigió a Burrai en entre y . Liga de Quito también sigue al guardameta ante la posible transferencia de Gonzalo Valle.