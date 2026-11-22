Universitario cayó muy feo de visita ante Sport Huancayo y el pueblo merengue no se quedó de brazos cruzados. Existen diversos mensajes contra jugadores que hoy no dieron la talla ni sudaron la camiseta.

Universitario de Deportes no pudo despedirse de la mejor manera del Torneo Clausura 2026 y perdió 4-1 ante Sport Huancayo en condición de visita. Si bien el acceso a las semifinales del campeonato estaba garantizado desde antes del pitazo inicial, claramente estaba el juego el honor del equipo y una derrota así golpea mucho. Por ello es que los hinchas no se quedaron callados y explotaron.

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Además del resultado en contra y ver cómo fueron superados de principio a fin, incluso cuando tranquilamente pudo haberse dado un marcador mucho más vergonzoso, los hinchas de Universitario de Deportes cuestionaron en demasía a cuatro jugadores en específico. Hablamos de Juan Manuel Requena, Miguel Vargas, Edison Flores y Williams Riveros. Todos titulares esta tarde en Huancayo.

“Decir que es echada es justificar el nivel de las basuras de Vargas, Riveros, Flores, Requena, Concha y Tunche“, “Son demasiados jugadores en un nivel caótico como para pretender campeonar” y “Yo sé que jode mucho este resultado, pero el análisis se cae con la actuación del arquero. Podemos putear a Requena, Riveros y al panameño, pero lo de Vargas fue escandaloso“; fueron los comentarios más llamativos de los hinchas tras caer ante Sport Huancayo.

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Fuente: ‘X’.

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El nuevo objetivo de Universitario luego de perder ante Sport Huancayo

La durísima derrota de hoy ante Sport Huancayo deberá empezar a quedar en el olvido en la interna de Universitario de Deportes ya que tienen otro objetivo de por medio. Al inscribir su nombre en las semifinales de la Liga 1 2026, ahora los merengues se alistan para enfrentar al mismo rival en partidos de ida y vuelta que empezarán a disputarse desde la próxima semana.

El encuentro de ida será el domingo 29 de noviembre desde las 15:00 horas en el Estadio IPD Huancayo y la vuelta se disputará en el Estadio Monumental el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas. El ganador de este cruce jugará contra Alianza Lima en la gran final del fútbol peruano, la cual también será en llaves de dos partidos. Veremos si es que la ‘U’ levanta cabeza y logra cumplir su objetivo.

Fuente: Universitario.

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