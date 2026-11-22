Dos goles con fallos defensivos y de Miguel Vargas en Universitario ponen en ventaja a Sport Huancayo. Así, se consagraría en el Torneo Clausura.

Sport Huancayo tuvo un gran arranque de partido y en quince minutos le metió dos goles a Universitario de Deportes en el IPD Huancayo. Dos goles con fallos defensivos y responsabilidades de Miguel Vargas le permiten al ‘Rojo Matador’ quedar a pocos minutos de ganar el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú.

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Primero, al minuto 9 de partido, Javier Sanguinetti apareció en tres cuartos y, con total soledad, se animó al remate desde afuera. Su balón tuvo un pique previo y eso complicó al arquero Miguel Vargas, quien no tuvo una buena respuesta. Fue el gol del 1-0.

El golpe del 1-0 no fue bien tomado por la ‘U’. Cinco minutos después, Sport Huancayo volvió a pegar fuerte y con nueva responsabilidad de defensores y arquero. Es que tras una buena jugada colectiva, Javier Sanguinetti apareció con ventaja por la izquierda al borde del área. Metió un centro preciso para que Daniel Porozo anote de cabeza para el 2-0.

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Sport Huancayo cerró el primer tiempo con otro gol más

A la media hora, Miguel Vargas le cometió falta dentro del área a Javier Sanguinetti y el árbitro Kevin Ortega no dudó en cobrar penal. El propio atacante argentino pateó, pero el arquero de la ‘U’ le atajó el remate. El rebote le volvió a quedar al ex Boyaca Chicó para definir con tranquilidad al 3-0.

Para Javier Sanguinetti, este fue su gol número 12 de la temporada 2026 de la Liga 1 Perú. En el Torneo Clausura ha marcado 11 tantos, por lo que se comprueba el gran certamen que tuvo.

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